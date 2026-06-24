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Qatar 2026 World Cup kit adidas
Angelica Daujotas

Traducido por

Equipaciones de la Copa del Mundo de Catar 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Catar
World Cup

Qatar presenta los nuevos diseños de adidas al inicio de los preparativos para otro Mundial.

Aunque Catar no sea el anfitrión esta vez, los preparativos para el Mundial de la FIFA 2026 avanzan y ya hay nueva colección de equipaciones. adidas presenta su colección local más grande hasta la fecha, con el debut discreto de la equipación de Catar junto a las potencias del fútbol.

Yapuedes comprar las equipaciones de Catar para el Mundial en adidas.

Tras ser anfitrión en 2022, Catar buscará destacar de nuevo en Norteamérica. Desde los tonos nacionales de la equipación local hasta el diseño moderno filtrado de la visitante, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre ambas equipaciones, incluidas sus fechas de lanzamiento y precios previstos.

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Tienda: Equipaciones de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Catar

  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Equipación local de Catar

    En noviembre de 2025, adidas presentó la equipación local de Catar para el Mundial 2026, junto a las de todas las federaciones participantes. El diseño conserva los colores tradicionales del país: fondo sencillo con detalles en granate oscuro, tono vinculado a su bandera e identidad futbolística.

    Incorpora motivos tonales inspirados en los estampados de Oriente Medio y las texturas del desierto, lo que le da un aire minimalista y refinado. La moderna plantilla de adidas ofrece una silueta estilizada, mientras que el escudo y las Tres Rayas permanecen discretos, manteniendo la elegante estética de las equipaciones de Catar.

    Ya está a la venta en tiendas seleccionadas; la versión de aficionado cuesta unos 80-90 £ / 90 €, y la edición de partido varía según mercado y talla.

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  • Equipación de visitante de Catar

    Aunque la equipación local ya es oficial, la equipación visitante de Catar para el Mundial 2026 solo se ha filtrado en Internet, junto a otros diseños nacionales aún no presentados. Según las primeras imágenes, la camiseta visitante tendrá un fondo arena claro o beige con detalles granate y tonos más oscuros.

    El diseño sigue la línea de las equipaciones de visitante de adidas para 2026, con colores atrevidos y detalles tradicionales. En este caso, los tonos arena evocan el desierto y contrastan con la camiseta local blanca.

    Su lanzamiento oficial está previsto para marzo de 2026, en línea con el calendario habitual de adidas. Se estima que costará entre 80 y 90 libras o 90 euros para la versión de aficionado.

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