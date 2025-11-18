Equipaciones de Japón para la Copa Mundial de la FIFA 2026: Local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Japón está listo para competir en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un nuevo conjunto de equipaciones diseñadas por adidas, que combinan tecnología de rendimiento moderno con simbolismo cultural.

Los aficionados pueden esperar diseños que celebran el patrimonio de Japón, desde la icónica bandera "Hinomaru" hasta gráficos abstractos inspirados en los paisajes naturales del país. Con el torneo en el horizonte, las equipaciones del equipo nacional ya están generando emoción entre los seguidores de todo el mundo.

adidas

La equipación de local ha sido revelada oficialmente, mientras que la de visitante ha sido objeto de filtraciones y rumores, ofreciendo un vistazo de lo que Japón podría usar en el escenario global. Adidas continúa su tradición de fusionar estilo e innovación, asegurando que tanto jugadores como aficionados disfruten de ropa de primer nivel durante la campaña de 2026.

