Angelica Daujotas

Equipaciones de Japón para la Copa Mundial de la FIFA 2026: Local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Echa un primer vistazo a los kits de Japón para 2026 antes de la Copa Mundial de la FIFA.

Japón está listo para competir en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un nuevo conjunto de equipaciones diseñadas por adidas, que combinan tecnología de rendimiento moderno con simbolismo cultural.

Los aficionados pueden esperar diseños que celebran el patrimonio de Japón, desde la icónica bandera "Hinomaru" hasta gráficos abstractos inspirados en los paisajes naturales del país. Con el torneo en el horizonte, las equipaciones del equipo nacional ya están generando emoción entre los seguidores de todo el mundo.

La equipación de local ha sido revelada oficialmente, mientras que la de visitante ha sido objeto de filtraciones y rumores, ofreciendo un vistazo de lo que Japón podría usar en el escenario global. Adidas continúa su tradición de fusionar estilo e innovación, asegurando que tanto jugadores como aficionados disfruten de ropa de primer nivel durante la campaña de 2026.

    Equipación de local de Japón

    La camiseta de local de Japón presenta el clásico azul del país, mejorado con un gráfico abstracto con detalles lineales en azul ceniza. El diseño refleja la famosa bruma donde el cielo y el mar se encuentran, creando una representación visual del horizonte de Japón. La bandera japonesa se sitúa orgullosamente en la parte posterior del cuello como un sutil guiño al orgullo nacional. La camisa también incorpora la tecnología Climacool+, manteniendo a los jugadores frescos y cómodos en el campo.

    El kit de local ya está disponible para su compra, con la versión réplica a un precio de ¥13,200 en Japón y la versión auténtica a ¥19,800. En el Reino Unido, los minoristas listan la réplica por alrededor de £85 y la camiseta auténtica por £120.

    Camiseta de visitante de Japón

    Aunque el uniforme de visitante aún no ha sido lanzado oficialmente, imágenes filtradas sugieren una base color blanco roto con acentos negros y finas líneas multicolores que se desvanecen. Se dice que las líneas simbolizan la unidad, representando a los jugadores, aficionados y la comunidad futbolística en general. Adidas aparentemente está regresando al logotipo Trefoil y una versión monocromática del escudo de la JFA para esta camiseta, agregando un toque retro al diseño moderno. Se espera que el lanzamiento oficial sea en marzo de 2026, junto con una colección retro de diseños clásicos japoneses.

