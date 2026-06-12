Equipaciones de Japón para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Japón competirá en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con nuevas equipaciones de adidas que unen tecnología de alto rendimiento y simbolismo cultural. Los diseños rinden homenaje a la bandera «Hinomaru» y a los paisajes del país. A pocos meses del torneo, estas camisetas ya entusiasman a los aficionados de todo el mundo.
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