Equipaciones de Inglaterra para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

La equipación local de Inglaterra ya está oficialmente disponible y se podrá adquirir a partir del lunes 23 de marzo tanto en línea como en tiendas de todo el país. Los Tres Leones lucirán, como es habitual, el blanco, con un cuello distintivo y un estampado en el tejido que destaca en el diseño de la equipación local.

La equipación también se ha confeccionado con la tecnología Aero-FIT, diseñada para refrescar a los jugadores bajo el intenso calor de Norteamérica. La equipación local presenta detalles sutiles, así como toques en «obsidiana» y «rojo velocidad» alrededor del cuello, las mangas y las costuras laterales.

Nike afirma: «Aero-FIT es el sistema de refrigeración para prendas más avanzado de Nike, diseñado a nivel de hilo y costura para crear un tejido de punto altamente texturizado que combina zonas de malla abierta y cerrada para hacer circular el aire por el cuerpo y separar el tejido de la piel. Esta tecnología proporciona más del doble de flujo de aire que los tejidos tradicionales, lo que ayuda a los deportistas a mantenerse frescos y concentrados en entornos más calurosos y exigentes».

El emblema de los Tres Leones se encuentra en un lateral, con una estrella en la parte superior. Por supuesto, existe la esperanza de que puedan añadir una segunda al final del torneo.

Aunque aún no están a la venta, la equipación local de 2024 tenía un precio de venta al público original de 84,99 £ en los principales mercados, con tallas para jóvenes y niños disponibles a precios más bajos a través de los puntos de venta oficiales, y opciones para añadir letras personalizadas al finalizar la compra.