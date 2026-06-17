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Harry Sherlock

Traducido por

Equipaciones de Inglaterra para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Inglaterra
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Nike ha presentado las equipaciones de Inglaterra para el Mundial de 2026, con nuevos diseños para las camisetas de local y visitante.

Este verano, Inglaterra buscará la gloria en el Mundial tras 60 años de decepciones en Norteamérica, y los aficionados de los Tres Leones ya pueden disfrutar con el lanzamiento de las equipaciones para este torneo estrella. Inglaterra se enfrentará a Croacia, Ghana y Panamá en la fase de grupos y lucirá el último diseño de Nike en su intento por añadir una segunda estrella a sus camisetas.

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Al presentar la equipación, Nike declaró: «Este lanzamiento resume el poder de los Tres Leones y su simbolismo perdurable de esperanza para la nación». Ante la alta demanda tras la clasificación, aquí tienes un resumen de las equipaciones local y visitante de Inglaterra, sus fechas de lanzamiento y sus precios.

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    La equipación local de Inglaterra

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    Ya está a la venta la equipación local de Inglaterra. Se podrá comprar online y en tiendas a partir del lunes 23 de marzo. Los Tres Leones vuelven al blanco con un cuello distintivo y un sutil estampado. 

    Confeccionada con tecnología Aero-FIT, mantiene frescos a los jugadores bajo el calor de Norteamérica. Incluye detalles en “obsidiana” y “rojo velocidad” en cuello, mangas y costuras laterales. 

    Según Nike, su tecnología Aero-FIT es el sistema de enfriamiento más avanzado de la marca: combina malla abierta y cerrada para dejar pasar el aire y alejar el tejido de la piel, ofreciendo más del doble de ventilación que los tejidos tradicionales.

    El escudo de los Tres Leones se coloca a un lado con una estrella sobre él, con la esperanza de que pueda sumarse una segunda tras la Copa. 

    Aunque aún no están a la venta, la equipación local de 2024 tenía un precio de venta al público original de 84,99 £ en los principales mercados, con tallas para jóvenes y niños disponibles a precios más bajos a través de los puntos de venta oficiales, y la opción de añadir letras personalizadas al finalizar la compra.

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    La equipación de visitante de Inglaterra

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    La equipación de visitante es muy distinta a las anteriores e incluye el escudo en el centro de la camiseta.

    El diseño de la equipación de visitante presenta un acabado en «Speed Red», con una estrella dorada sobre el escudo centrado. El cuello de la camiseta también estrena estilo. 

    Nike afirma: «Esta equipación marca un cambio histórico al combinar una camiseta roja con pantalones azul marino. Es una selección con la mirada en el futuro, dispuesta a desafiar las convenciones sin perder la tradición. El escudo, bajo la estrella dorada metalizada, refuerza presencia y orgullo».

    Se espera que los precios coincidan con los de la equipación local, aunque pueden variar por región y distribuidor. 

    Todos los artículos se venderán en Nike.com desde el lunes 23 de marzo, y la selección los estrenará frente a Uruguay el viernes 27.

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