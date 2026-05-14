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Ghana world cup kitsPUMA
Renuka Odedra

Traducido por

Equipaciones de Ghana para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Ghana

Presentadas las equipaciones de Ghana para 2026: nuevos ritmos en los colores nacionales y una versión dorada.

Para el Mundial 2026, PUMA se inspiró en el folclore ghanés y en la vibrante vida de Accra para diseñar las equipaciones de las Estrellas Negras. La colección refleja una filosofía audaz y sin excusas.


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Tienda: Equipaciones de Ghana para la Copa Mundial de la FIFA 2026

  • Ghana WC 26 home kit PUMA

    Equipación local de Ghana

    Pura energía. Una base blanca se inunda con motivos geométricos en degradados vibrantes de rojo, amarillo y verde: los colores nacionales cobran vida con ritmo y movimiento. La emblemática Black Star preside el diseño. Festivo, sin complejos y creado para destacar.





  • Ghana WC 26 Away kitPUMA

    Equipación visitante de Ghana

    La equipación visitante dorada irradia fuerza y optimismo. Su estampado integral inspirado en el kente añade profundidad cultural, y los ribetes rojos y la «Estrella Negra» la vinculan con el patrimonio ghanés.