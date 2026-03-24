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USA 2026 World Cup KitsNike
Angelica Daujotas

Traducido por

Equipaciones de Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Nike recupera las rayas de Waldo con la presentación de las equipaciones de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos para el Mundial de 2026.

La espera ha terminado. Con el Mundial de 2026 a punto de celebrarse en casa, la atención no solo se centra en el rendimiento, sino también en lo que lucirá la selección masculina de fútbol de EE. UU. cuando el mundo entero tenga los ojos puestos en ella.

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Nike y U.S. Soccer han cumplido con las expectativas al presentar la colección «Stars & Stripes», que combina la tradición con un toque moderno. Las icónicas rayas «Waldo» regresan en la camiseta local, mientras que la elegante equipación visitante, totalmente negra, ya está causando furor en Internet.

No se trata solo de una conversación sobre equipaciones, sino del look que definirá un Mundial en suelo estadounidense. Con la cuenta atrás para el 11 de junio en marcha, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones de la selección masculina de fútbol de EE. UU. para el Mundial de 2026, desde los detalles de diseño hasta la información sobre el lanzamiento y los precios.

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    Equipación local de Estados Unidos para el Mundial de 2026

    La equipación local de 2026, bautizada oficialmente como «Stripes», es una interpretación atrevida y literal de la bandera estadounidense. Inspirada en gran medida en las icónicas rayas «Waldo» de 2012 y en las equipaciones utilizadas durante el Mundial de 1994 (la última vez que Estados Unidos fue sede), la camiseta presenta vibrantes rayas onduladas rojas y blancas en la parte delantera y en las mangas.

    El diseño ondulado pretende imitar el aspecto de una bandera ondeando al viento. Para equilibrar el llamativo estampado, la equipación cuenta con un cuello redondo azul marino liso y puños a juego del mismo color. Nike ha utilizado su nueva tecnología Aero-FIT, que se centra en la ligereza, la transpirabilidad y la evacuación de la humedad para el calor del verano.

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    Equipación visitante de Estados Unidos para el Mundial de 2026

    En contraste con el llamativo diseño de la equipación local, la equipación visitante —conocida como la equipación «Stars»— adopta un estilo más «discreto». El color principal es un negro obsidiana/carbón intenso, que aporta una estética elegante y orientada al estilo de vida, ideal tanto dentro como fuera del campo.

    La característica más destacada es un sutil patrón de estrellas en tonos similares integrado directamente en el tejido, que se hace más visible bajo las luces del estadio. Los detalles en rojo aparecen en los paneles laterales y en la parte posterior del cuello, mientras que el escudo de la federación se presenta con un acabado plateado metalizado para simbolizar la ambición de la nación anfitriona.

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