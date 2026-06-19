Equipaciones de Estados Unidos para la Copa del Mundo de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

La espera terminó. Con el Mundial 2026 en casa, todos miran el rendimiento y el uniforme del USMNT.
Nike y la Federación Estadounidense de Fútbol presentan la colección «Stars & Stripes», que une tradición y modernidad. Las icónicas rayas «Waldo» vuelven en la camiseta local, y la elegante equipación visitante, totalmente oscura, ya genera revuelo en Internet.
No es solo una cuestión de equipaciones, sino el look que marcará un Mundial en casa. A pocos días del 11 dejunio, te contamos todo sobre las equipaciones de la selección masculina de EE. UU. para el Mundial 2026: diseño, lanzamiento y precios.
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