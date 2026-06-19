Equipaciones de Escocia para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

La preparación de Escocia para el Mundial de la FIFA 2026 va más allá del campo: la «Tartan Army» estrena equipaciones mientras el país regresa al escenario mundial tras 28 años. adidas ya presentó la nueva camiseta local, y los aficionados están entusiasmados con la clasificación para la cita en EE. UU., Canadá y México.
Desde el azul marino con la cruz de San Andrés hasta el diseño llamativo de la segunda equipación, las nuevas prendas mezclan tradición y modernidad. Ante la alta demanda tras la clasificación, aquí tienes un resumen de ambas equipaciones, sus fechas de lanzamiento y precios.
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