Equipaciones de Egipto para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Para el Mundial 2026, PUMA ha diseñado las equipaciones de Egipto bajo el lema «Poder ancestral, ambición moderna». La colección une la herencia faraónica con el objetivo del equipo de recuperar su estatus como potencia mundial.
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