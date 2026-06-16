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Egypt 2026 kitsPUMA
Renuka Odedra

Traducido por

Equipaciones de Egipto para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Egipto

Presentadas las equipaciones de Egipto 2026: tonos intensos y diseños que evocan las arenas del desierto.

Para el Mundial 2026, PUMA ha diseñado las equipaciones de Egipto bajo el lema «Poder ancestral, ambición moderna». La colección une la herencia faraónica con el anhelo del equipo de recuperar su estatus como potencia mundial.

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Tienda: Equipaciones de Egipto para la Copa del Mundo de la FIFA 2026

  • Egypt WC 26 home kit PUMA

    Equipación local de Egipto

    La equipación local de Egipto es muy simbólica. El rojo intenso se funde con tonos más oscuros en el pecho, cruzado por ángulos geométricos que evocan jeroglíficos y la energía de El Cairo moderno. Detalles en negro y dorado aportan prestigio y ambición. Un diseño monumental, a la altura de una nación con una historia futbolística tan rica como su legado cultural.





  • Egypt WC 26 away kit PUMA

    Equipación de visitante de Egipto

    La equipación visitante muestra un estilo suave y contemplativo. Sobre una base blanca clara se superponen motivos abstractos en tonos similares, arenas del desierto, juegos de luz y paisajes en movimiento. El ribete verde oscuro del cuello aporta solidez, y el conjunto resulta limpio, sobrio y seguro. 