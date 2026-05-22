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Equipaciones de Curazao para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Presentadas las equipaciones de Curaçao para 2026: camisetas que celebran el debut de la isla en el Mundial.

Las equipaciones de Curazao para el Mundial 2026, firmadas por adidas, reflejan la «Identidad isleña» y fusionan la geografía y la cultura del país. Al ser su debut histórico, celebran lo que hace única a esta isla caribeña.

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Tienda: Equipaciones de Curaçao para la Copa Mundial de la FIFA 2026

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    Equipación local de Curazao

    La camiseta presenta un llamativo estampado gráfico en las mangas formado por líneas circulares onduladas de color azul claro. Este diseño se inspira directamente en las olas que rodean la isla caribeña, rindiendo homenaje al mar.



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    Equipación visitante de Curaçao

    La equipación visitante de Curaçao rinde homenaje a Willemstad, capital del país, y a los coloridos edificios de Punda y Otrobanda, barrios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus fachadas vibrantes inspiran el fondo amarillo pastel y las rayas en rosa, turquesa y naranja de este diseño. Detalles azules recorren mangas, puños y los logotipos de adidas y el escudo nacional.