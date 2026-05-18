Equipaciones de Curaçao para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

La equipación visitante de Curazao homenajea a Willemstad, capital del país, y a los coloridos edificios de Punda y Otrobanda, barrios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus fachadas vibrantes inspiran el fondo amarillo pastel y las rayas en rosa, turquesa y naranja. Detalles azules recorren mangas, puños y los logotipos de adidas y el escudo nacional.