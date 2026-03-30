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Croatia WC 26 kits Nike
Renuka Odedra

Traducido por

Equipaciones de Croacia para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Se presentan las equipaciones de Croacia para 2026: el emblemático estampado a cuadros se combina con un estilo retro

Ya están disponibles las equipaciones de Croacia para el Mundial de 2026 y, como siempre, el emblemático estampado a cuadros sigue presente. 

Las equipaciones de Croaciaya están disponiblesen NikeShop

El aspecto distintivo de una equipación croata se reconoce al instante, y para el Mundial de 2026, Nike se ha inspirado en un momento decisivo de la historia futbolística del país: su emblemático partido de 1990 contra Estados Unidos. En aquel momento, Croacia se estaba lanzando al escenario mundial con una nueva identidad y un orgullo inconfundible. 

Más de 35 años después, la colección rinde homenaje a esa época formativa, vinculando el ascenso de Croacia como nación futbolística con la confianza y la consistencia que la caracterizan hoy en día. El diseño refleja la continuidad, la resiliencia y la fuerza perdurable de la identidad croata.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones de Croacia para el Mundial de 2026, incluidos los detalles del diseño, las fechas de lanzamiento y los precios.

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Tienda: Equipaciones de Croacia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

  • Croatia WC 26 home kit Nike

    Equipación local de Croacia

    La equipación local recupera el clásico estampado a cuadros de Croacia en un diseño más pequeño y refinado, que se inspira claramente en el modelo de 1990, al tiempo que lo adapta al fútbol moderno. El resultado no es una réplica directa, sino más bien una fiel reinterpretación que conserva el espíritu y el impacto visual del original. El resultado es una equipación local que resulta inmediatamente reconocible a la vez que contemporánea, equilibrando la tradición con la precisión orientada al rendimiento y rindiendo homenaje a un momento que marcó la historia del fútbol croata.

    Las equipaciones de Croaciaya están disponiblesen NikeShop

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    Equipación visitante de Croacia

    La equipación visitante ofrece una versión más oscura y sobria de la misma identidad. Los característicos cuadros se mantienen y se reinterpretan en una combinación de colores azules, creando un fuerte contraste visual al tiempo que se mantiene la continuidad con la equipación local. Esta versión más oscura transmite una presencia más serena y autoritaria, lo que posiciona a la equipación visitante como una contrapartida moderna que complementa a la equipación local, al tiempo que se impone con confianza por sí misma.

    Las equipaciones de Croaciaya están disponiblesen NikeShop

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