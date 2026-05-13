Equipaciones de Corea del Sur para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Ya están a la venta las equipaciones de Corea del Sur para el Mundial 2026, inspiradas en «La emboscada del tigre». Este concepto une folclore coreano y un fútbol moderno y agresivo. La colección refleja orgullo nacional y destaca sorpresa, precisión y fuerza colectiva.
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