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Canada 2026 home and away kitNike
Angelica Daujotas

Traducido por

Equipaciones de Canadá para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Canadá

Las equipaciones de Canadá para el Mundial 2026 por fin muestran identidad, ambición y un diseño llamativo.

Canadá ha presentado sus esperadas equipaciones para el Mundial de la FIFA 2026, diseñadas exclusivamente por Nike para el país anfitrión.

Compra las equipaciones de Canadá en Fanatics en EE. UU.

Tras quedarse sin un diseño exclusivo en 2022, esta vez la selección masculina de Canadá afronta un Mundial en casa con una identidad atrevida denominada «Full Tilt», que combina tradición, innovación y un simbolismo nacional inconfundible.

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Descubre los detalles de las equipaciones de local y visitante, la fecha de lanzamiento y su precio.

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Tienda: Equipaciones de Canadá para la Copa del Mundo de la FIFA 2026

  • Canada 2026 home kitNike

    Equipación local de Canadá

    La equipación local de Canadá para 2026 es fiel a la tradición, pero con un diseño moderno y llamativo. La camiseta es roja y lleva una hoja de arce bicolor en el pecho, un guiño al símbolo del país.

    Nike coloca la hoja de arce en el centro como símbolo de unidad y progreso, mientras que los detalles técnicos se inspiran en la ropa de montaña canadiense. Los ribetes negros aportan contraste y la tecnología Aero-FIT garantiza ventilación y comodidad en el campo.

    El resultado es una equipación clásica y enérgica, pensada para destacar en casa.

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  • Canada away kitNike

    Equipación de visitante de Canadá

    La equipación de visitante de Canadá es más experimental y agresiva. Su fondo negro con un estampado blanco que simula hielo roto evoca los deportes de invierno del país y su resiliencia.

    Esta atrevida dirección visual se alinea con la visión de Nike para 2026, que propone que las equipaciones de visitante sean declaraciones de futuro, no simples alternativas.

    Contrasta con la equipación local y refleja carácter y energía de cara al torneo.

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