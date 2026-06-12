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Brazil 2026 World Cup kitsNike
Angelica Daujotas

Traducido por

Equipaciones de Brasil para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Presentadas las equipaciones de Brasil para 2026: el emblemático amarillo se fusiona con la atrevida revolución de Jordan.

Ya están aquí las equipaciones de Brasil para el Mundial 2026 y, como siempre, la Seleção va en serio.

Consíguelas en Nike.

Con sus cinco estrellas y una historia inigualable, Brasil siempre genera máxima expectativa. Nike responde con una camiseta local fiel a sus colores y una visita atrevida de Jordan que marca rumbo.

Con guiños a 1970 y un diseño alternativo que destaca, la colección ya genera revuelo.

Te contamos todo: detalles de diseño, fechas de lanzamiento y precios.

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Tienda: Equipaciones de Brasil para la Copa del Mundo de la FIFA 2026

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    Equipación local de Brasil

    No se juega con un clásico, y Brasil lo sabe. Es una evolución refinada, no un rediseño, tal como se espera de la camiseta más emblemática del fútbol.

    La camiseta local de 2026 conserva el clásico amarillo canario, con detalles en verde y pantalón azul, fiel al estilo que ha marcado la Copa del Mundo por generaciones.

    Nike añade toques modernos: un sutil estampado inspirado en la bandera brasileña recorre la tela, y detalles en verde más brillante en laterales y hombros le dan un aire contemporáneo.

    La paleta y los detalles rinden homenaje a la mítica selección de 1970, considerada una de las mejores de la historia.

    Consigue la equipación de Brasil en Nike.

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    Equipación visitante de Brasil

    Creada en colaboración con Jordan Brand —una primicia para Brasil en un Mundial—, la equipación visitante presenta una nueva y atrevida identidad.

    La camiseta muestra un fondo azul con gráficos superpuestos y rayas que forman un patrón dinámico en la parte delantera. Los detalles en amarillo y los paneles laterales en aguamarina mantienen la paleta tradicional de Brasil, mientras que el diseño transmite energía y creatividad en el campo.

    Su diseño, inspirado en la naturaleza y en el juego ofensivo de Brasil, refuerza la agresividad y la creatividad. Es una de las equipaciones más comentadas del ciclo 2026.

    Compra las equipaciones de Brasil en Nike.

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