Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Australia WC 26 kitsNike
Renuka Odedra

Traducido por

Equipaciones de Australia para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

SHOPPING
KITS
World Cup
Australia

Presentadas las equipaciones de Australia para 2026: de la tradición a colores vibrantes.

Ya están aquí las equipaciones de Australia para el Mundial 2026, un homenaje a su tradición futbolística. 

Yaa la venta en NikeShop.

Inspirada en «Iconic Australia», la colección celebra dos décadas en la escena mundial y mira al futuro. Equilibra tradición y evolución, honra el legado del fútbol australiano y da la bienvenida a una nueva generación con fe y ambición. 

Su diseño une pasado y futuro con confianza. Inspirada en la campaña «Mission to Wreck», transmite seguridad y miras al futuro.

Conoce todos los detalles: diseño, fechas de lanzamiento y precios.

Más noticias sobre la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

  • 👕 Camisetas de la Copa del Mundo 2026: todas las elásticas de los equipos principales.
  • 🎟️ Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026
  • 📺 Dónde ver la Copa del Mundo de la FIFA 2026
  • ⚽️ Balón del Mundial de la FIFA 2026: dónde comprar el adidas Trionda

Tienda: Equipaciones de Australia para la Copa del Mundo de la FIFA 2026

  • Australia WC 26 home kit Nike

    Equipación local de Australia

    La nueva equipación de local se inspira en la mítica camiseta de Australia de 2006 y en la era Total 90 de Nike. El amarillo y el verde tradicionales renacen con un diseño moderno que incluye pantalones cortos con degradado de verde, aportando movimiento y profundidad. Este uniforme celebra la historia del fútbol australiano y reafirma su presencia en el máximo nivel.

    Yaa la venta en NikeShop.

    • Anuncios
  • Australia WC 26 Away kitNike

    Equipación de visitante de Australia

    La equipación de visitante se inspira en los amaneceres australianos y simboliza el impulso hacia el futuro del fútbol australiano. Un degradado en tonos coral y verde oscuro transmite energía y progreso, mientras que el escudo de la federación, con efecto lenticular, aporta movimiento tridimensional.

    Yaa la venta en NikeShop.

World Cup
USA crest
USA
USA
Australia crest
Australia
AUS