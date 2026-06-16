Equipaciones de Argentina para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Adidas ha renovado el icónico diseño de Argentina con una versión moderna de las rayas albicelestes. La equipación local para 2026 presenta un degradado de tres tonos de azul en las franjas azul cielo, homenaje a los tres triunfos mundialistas de 1978, 1986 y 2022. El diseño, limpio y cargado de historia, une tradición y vanguardia, y añade el detalle “1896” en la nuca en honor a la fundación de la AFA. El resultado es una camiseta que refleja la identidad futbolística argentina y rinde homenaje a sus épocas fundacionales.

Los precios son asequibles: la camiseta infantil cuesta 50 £ y la de adulto, desde 85 £, según acabado y corte.