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Tottenham 26/27 home kit Nike
Renuka Odedra

Traducido por

Equipación del Tottenham Hotspur 2026-27: nueva camiseta local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Tottenham Hotspur Women

Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Tottenham Hotspur para la temporada 2026-27.

La espera ha terminado para los aficionados del Tottenham Hotspur, ya que la nueva colección de equipaciones del club para la temporada 2026-27 ha sido presentada oficialmente. La última línea de Nike aporta una llamativa mezcla de tradición y una moderna y atrevida estética al norte de Londres, al combinar una equipación local lilywhite limpia y clásica, inspirada en las icónicas equipaciones de los Spurs de mediados de la década de 1980, con un llamativo diseño gráfico de alta energía para la equipación visitante, pensado para el futuro.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Tottenham Hotspur para 2026-27, incluidas las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración del diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados.

  • Tottenham 26-27 Home kit Nike

    Primera equipación del Tottenham Hotspur 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La primera equipación del Tottenham Hotspur para la temporada 2026-27 presenta la clásica base blanca del club. Aun así, la eleva con una sutil franja diagonal tonal con textura integrada directamente en el tejido, un guiño a los icónicos diseños de Hummel de mediados de los años 80. El azul marino intenso se encarga de los detalles del cuello, los puños de las mangas, los paneles laterales y el escudo del club bordado.



  • Tottenham 26-27 away kit Nike

    Segunda equipación del Tottenham Hotspur 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    En marcado contraste con la minimalista equipación local, la camiseta filtrada de visitante para 2026-27 presenta un aspecto increíblemente vibrante y caótico. Nike ha utilizado una base azul marino Obsidian para el torso, pero ha cubierto por completo el panel frontal con un estampado gráfico digital de gran energía. Este patrón consiste en líneas diagonales afiladas y dentadas que brillan en tonos neón de rosa eléctrico, morado y naranja brillante, creando un efecto de luz futurista y de alta velocidad.

    Para mantener la claridad sobre un fondo tan recargado, el escudo del Tottenham, el Swoosh de Nike y los logotipos del patrocinador AIA aparecen todos en un blanco sólido y marcado, mientras que la parte superior de la espalda de la camiseta se mantiene en azul marino liso para garantizar que los nombres y los números de los jugadores sean fácilmente legibles.


  • Tottenham 2026-27 third kit Nike

    Tercera equipación del Tottenham Hotspur 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La tercera equipación del Tottenham Hotspur para 2026-27 apuesta claramente por la nostalgia retro, inspirándose en las icónicas camisetas de visitante del club de mediados y finales de la década de 1990, con un llamativo cuerpo principal en «Psychic Purple» complementado por detalles más oscuros en «New Orchid».

    La camiseta presenta sutiles patrones geométricos tonales junto con elegantes finas rayas verticales en morado oscuro que recorren la parte delantera y trasera, rematadas por un clásico cuello tipo polo doblado con ribete blanco.


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