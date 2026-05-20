Equipación del Real Madrid 2026-27: nuevas camisetas de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

La equipación local 2026-27 del Real Madrid innova con una combinación de colores inédita en su camiseta principal. Mantiene el blanco icónico y añade, por primera vez, detalles en verde oscuro intenso —similares a los de la segunda equipación de 2012-13— en el escudo, el logotipo del fabricante y el patrocinador frontal.

Este verde contrasta con el rosa brillante de las tres rayas de adidas en los hombros. Un sutil patrón en relieve adorna el cuello y los puños.

Se espera que salga a la venta a finales de mayo o principios de junio de 2026.



