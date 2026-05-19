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Newcastle United kitsGetty Images
Renuka Odedra

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Equipación del Newcastle United 2026-27: camisetas de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Newcastle United para la temporada 2026-27.

Las equipaciones del Newcastle United diseñadas por adidas para la temporada 2026-27 prometen ser de las más comentadas en años. Olvidándose de los sencillos diseños de su regreso con adidas, la nueva colección apuesta por un estilo audaz, rinde homenaje a la arquitectura de Tyneside y recupera elementos emblemáticos del club.

Recuerda que ni el club ni el fabricante han confirmado estos diseños, así que podrían variar.

GOAL te resume lo esencial: fechas de lanzamiento, precio, inspiración y dónde comprarlas.

  • Equipación local del Newcastle United para la temporada 2026-27, fecha de lanzamiento y precio

    La equipación local 2026-27 ha generado debate entre los Magpies por su diseño poco convencional. Mantiene los colores blanco y negro, pero abandona las clásicas rayas verticales uniformes. En su lugar, presenta franjas de anchura variable, un estilo que no deja indiferente.

    Adidas refuerza este carácter con detalles en azul: las tres bandas de los hombros, el cuello y los puños. Las primeras filtraciones no mostraban patrocinador, lo que alimenta los rumores de una posible ruptura con Sela.



    Se prevé que salga a la venta a finales de mayo o principios de junio de 2026.



  • Equipación visitante del Newcastle United para la temporada 2026-27, fecha de lanzamiento y precio

    La equipación visitante rinde homenaje a la afición y refuerza la identidad del club. La camiseta, de azul marino intenso, contrasta con detalles en blanco brillante, combinación que no se veía en el Newcastle desde la temporada 2023-24. Al pertenecer a la colección retro de élite de adidas, el logotipo técnico se sustituye por el legendario trébol de la marca.

    Pero lo más especial es el discreto relieve de ladrillos que recorre la tela, un homenaje a las paredes de St. James' Park que representa fuerza, unidad y legado.

    Se espera que salga a la venta a finales de julio o principios de agosto de 2026.



  • Tercera equipación del Newcastle United 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    Aunque aún no se han desvelado los detalles gráficos concretos de la tercera equipación, las primeras filtraciones apuntan a un diseño alternativo muy estilizado, con una estética premium de ropa urbana. Al igual que la de visitante, se rumorea que tendrá un diseño retro con el apreciado escudo de las décadas de 1980 y 1990, y una paleta de colores pensada para brillar bajo los focos.

    Su lanzamiento está previsto para agosto de 2026.