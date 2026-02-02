Equipación del Manchester United para la temporada 2025-26: nuevas camisetas local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

El Manchester United seguirá contando con adidas como patrocinador principal de su camiseta después de que los Red Devils firmaran una extensión de 10 años con el gigante alemán en junio de 2023.
El club puede haber esquivado una bala, ya que adidas podría haber rescindido su contrato por valor de 900 millones de libras (1120 millones de dólares) en caso de descenso a la Championship, pero persiste el temor a las repercusiones debido a su mal rendimiento.
Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Manchester United, incluyendo dónde comprarlas, precios, filtraciones, rumores y mucho más.
