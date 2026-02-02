Equipación del Manchester United para la temporada 2025-26: nuevas camisetas local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

La equipación local del Manchester United para la temporada 2025-2026 se presentó oficialmente el 12 de junio de 2025. Predomina el color rojo con logotipos blancos y detalles en negro, y está diseñada para capturar la verdadera esencia de la identidad del club, honrando su rica historia y su espíritu fundacional. El diseño se inspira en Old Trafford, también conocido como «El Teatro de los Sueños».

El club llevaba bastante tiempo sin incorporar estampados personalizados en las mangas de sus camisetas locales, pero en esta ocasión se puede ver un gráfico abstracto en varios tonos de rojo que destaca elementos del campo, las gradas y el túnel. La última vez que se utilizó un gráfico único en las mangas de una camiseta local del Manchester United fue en el diseño de 1996-98.

Para completar el look, la equipación cuenta con un elegante cuello en V y puños en blanco y negro, tres rayas negras que recorren los hombros y los logotipos de adidas y del patrocinador en blanco a juego. El toque final, en homenaje a la tradición del club, es la firma «Theatre of Dreams» en la parte posterior del cuello. Una característica destacada es el gráfico inspirado en Old Trafford en las mangas, junto con la inscripción «Theatre of Dreams» en el cuello, en homenaje al emblemático estadio.

La nueva equipación local del Man Utd se puede comprar por 85 £ (115 $) para adultos, mientras que la equipación auténtica cuesta 120 £ (162 $). Estos precios son para las camisetas de manga corta.