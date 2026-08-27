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Liverpool FC 2026-27 Away kitLiverpool FC
Renuka Odedra

Traducido por

Equipación del Liverpool 2026-27: nueva camiseta local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Liverpool FC Women

Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Liverpool para la temporada 2026-27.

El Liverpool ha presentado oficialmente sus equipaciones de local y visitante para la temporada 2026-27 tras el reencuentro del club con adidas. La nueva camiseta local del Liverpool recupera las icónicas tres franjas en Anfield, mientras que la nueva equipación visitante se inspira en uniformes memorables de mediados de los años 80, con un diseño blanco y limpio con detalles en rojo y gris.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Liverpool para 2026-27, incluidas las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración del diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados.

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    Primera equipación del Liverpool 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La nueva equipación local de adidas del Liverpool para la temporada 2026-27 fue lanzada oficialmente el 19 de mayo de 2026.

    Inspirada en la clásica camiseta local del Liverpool FC de adidas de 1989-91, reconocible al instante por su dinámico patrón geométrico, y utilizada durante una etapa exitosa para el club, cuando el equipo de Kenny Dalglish conquistó el título de liga de 1989/90. El nuevo diseño celebra un periodo definitorio en la historia del club. La base de un rojo intenso se realza con un gráfico integral contemporáneo, que evoca directamente el lenguaje visual del original de finales de los 80, al tiempo que introduce una ejecución más nítida y moderna.

    Los detalles en blanco limpio del logo de adidas, el escudo del club y los ribetes refuerzan la estética clásica, mientras que el estampado integral reinventado transmite la energía y la actitud de la cultura futbolística de los años 80.

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    Segunda equipación del Liverpool 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La segunda equipación del Liverpool para la temporada 2026-27 ha sido desvelada oficialmente por adidas, inspirándose en las icónicas camisetas de visitante del club de mediados de los años 80.

    Sobre una nítida base blanca, la camiseta presenta detalles en rojo y gris, mientras que el regreso del logotipo Trefoil de adidas aparece junto a un escudo retro del Liver bird, manteniendo la estética retro introducida con la nueva asociación con adidas.

    Un sutil patrón técnico tejido en el tejido está inspirado en las históricas entradas de los partidos de Anfield, como homenaje a generaciones de aficionados del Liverpool.

    Para la rumoreada camiseta de visitante, adidas está combinando el atractivo del streetwear de estilo de vida con guiños históricos, sobre todo al sustituir su logotipo estándar de rendimiento por el legendario Trefoil de adidas. La camiseta recupera una base blanca limpia en lugar de un tono blanco roto, y está rematada con logotipos en granate y acentos de distintivas franjas rojas, blancas y grises en el cuello y los puños de las mangas.

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    Tercera equipación del Liverpool 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La tercera equipación del Liverpool para la temporada 2026-27 presenta un diseño atrevido inspirado en la rica herencia europea del club y en algunas de las noches más memorables de la historia de Anfield. Al combinar una estética negra ultraelegante con detalles metálicos e innovación moderna en el rendimiento, la camiseta está diseñada para celebrar la atmósfera única que crean los aficionados del Liverpool bajo los focos en las noches europeas.

    Construida sobre una elegante base negra, la camiseta combina tonos negros profundos con ricos detalles granates y acentos plateados mate en todo el diseño. La paleta oscura crea un aspecto sofisticado y contemporáneo, al tiempo que refleja la atmósfera de los partidos nocturnos bajo los focos del estadio.

    Un rasgo destacado del diseño es su sutil estampado integral de ingeniería, que crea textura y movimiento en toda la camiseta. Inspirado en la energía colectiva y el impacto visual de los aficionados del Liverpool durante los partidos europeos, el patrón gráfico sirve como homenaje a los seguidores cuyas voces y presencia han ayudado a definir algunas de las mejores noches del club.

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