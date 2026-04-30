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Celtic kit Getty Images
Renuka Odedra

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Equipación del Celtic 2026-27: nuevas camisetas de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Filtradas las primeras imágenes de la equipación del Celtic 2026-27: diseños, colores y detalles.

Todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones del Celtic para la temporada 2026-27, incluyendo diseños filtrados, combinaciones de colores y fechas de lanzamiento previstas.

Ninguna de estas equipaciones está confirmada oficialmente por el club o el fabricante; los detalles provienen de filtraciones y podrían cambiar.

GOAL repasa lo que llevarán jugadores como Kasper Schmeichel, Kieran Tierney y Benjamin Nygren la próxima temporada.

  • Equipación local del Celtic para la temporada 2026-27, fecha de lanzamiento y precio

    Los diseños filtrados de la equipación local del Celtic para la temporada 2026/27 celebran el 60.º aniversario de su victoria en la Copa de Europa de 1967. Adidas rinde homenaje a los «Leones de Lisboa» con una colección inspirada en la tradición del club. 

    El elemento central de las tres equipaciones sería un escudo conmemorativo con bordados dorados y la inscripción «60º Aniversário», homenaje a la final en el Estádio Nacional.

    La equipación local mantiene las tradicionales rayas verdes y blancas, realzadas con detalles dorados de alta calidad. El logotipo de adidas, la estrella sobre el escudo y la marca del patrocinador aparecerían en dorado. El diseño evoca la equipación del 50.º aniversario (2017-18), con líneas limpias y franjas de textura sutil que refuerzan su aire clásico y premium.

    Si se mantiene el ciclo habitual, la camiseta saldrá entre mayo y junio de 2026, antes de la pretemporada. Los precios serían similares a los de años recientes: réplicas de 80 a 90 libras y ediciones auténticas de 120 a 130 libras.

  • Equipación visitante del Celtic para la temporada 2026-27, fecha de lanzamiento y precio

    Para la equipación visitante, adidas recupera el logotipo del trébol de los años 90, reservado hoy para sus líneas de estilo de vida. Se filtró una combinación de rayas verticales en negro, verde oscuro e verde claro.

    Los bordes de las rayas lucen un patrón de zigzag que recuerda a las cajas clásicas de adidas Originals. Completan el diseño un cuello en V y un símbolo oculto en el interior, detalles que la convierten en pieza de coleccionista.

    Su lanzamiento se prevé entre junio y julio de 2026, con precios estimados de 80-90 £ para la réplica y 120-130 £ para la versión auténtica.

  • Tercera equipación del Celtic para la temporada 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La tercera equipación, la más artística del conjunto, se inspira en la arquitectura y los azulejos de Lisboa. Tiene fondo blanco roto o crema, que sirve de lienzo a un diseño de mosaico.

    Este patrón rinde homenaje a los famosos azulejos que decoran el exterior del Estádio Nacional, donde se ganó el trofeo. Incluye ribetes dorados y verde oscuro en las mangas y una paleta de colores sofisticada.

    Como ocurre con todas las filtraciones tempranas, la posición final de los logotipos y los detalles de los ribetes podría cambiar antes del lanzamiento.