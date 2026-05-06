Equipación del Bayern de Múnich 2026-27: camisetas de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

La nueva equipación local del Bayern de Múnich para la temporada 2026-27 ya está a la venta en Adidas y en las tiendas oficiales del club. Se lanzó antes de la semifinal de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain.

Los precios se mantienen en la línea habitual de las camisetas de élite, con versiones auténticas y para aficionados.

El diseño mantiene el ADN del club: base roja con detalles en blanco y finas rayas verticales que aportan profundidad sin recargar el look.

Su corte atlético y estilizado refuerza el carácter deportivo, mientras que la estética general es limpia, moderna y pensada para rendir al más alto nivel. El resultado es una equipación que equilibra tradición e innovación —tema recurrente en los últimos lanzamientos del Bayern— al tiempo que mantiene la identidad audaz e inconfundible del gigante de la Bundesliga.

Acabados refinados y detalles de primera calidad completan una camiseta lista para brillar en las grandes noches europeas.