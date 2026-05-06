Equipación del Bayern de Múnich 2026-27: camisetas de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

El Bayern de Múnich ha presentado su nueva equipación local para la temporada 2026-27, con Harry Kane como protagonista. Diseñada por Adidas, combina el clásico rojo y blanco con un estilo más moderno, lista para los grandes escenarios.
Presentada pocos días antes del clave duelo de Champions contra el París Saint-Germain, la equipación refleja la «confianza» y «mentalidad ganadora» del Bayern en su búsqueda de nuevos títulos.
GOAL te resume lo esencial: fecha de lanzamiento, precio y detalles del diseño.