La nueva equipación local del Aston Villa para la temporada 2026-27 rinde homenaje a los diseños menos convencionales en tonos burdeos y azul del club, que se remontan a la década de 1960. Inspirado en modelos de los 60 a los 2010, presenta un diseño limpio y elegante, que rompe con las mangas raglán y los detalles dorados de las últimas temporadas.

Su lanzamiento incluye un cortometraje inspirado en el diseño, al estilo de los documentales de Pathé de los 60, con voz en off y ritmo trepidante. El filme refleja la energía del club y muestra a la plantilla, al entrenador Unai Emery y a leyendas del pasado, con un guiño a sus éxitos europeos.

Se pondrá a la venta el 28 de mayo: la réplica costará unos 80 £ y la versión auténtica, desde 110 £.











