AFP
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¡Enzo Maresca rompe su silencio! El técnico del Manchester City pide concentración y positivismo con el regreso de los jugadores en medio de la batalla legal por los 115 cargos
Maresca se dirige a la plantilla tras un veredicto histórico
Maresca animó a su plantilla a mantenerse centrada y positiva mientras se entrenaban juntos por primera vez desde que el club fuera declarado culpable de la mayoría de los 115 cargos presentados contra él por la Premier League. El momento de la vuelta fue significativo, ya que las estrellas internacionales del club regresaron el jueves a la City Football Academy, apenas nueve días después de que un demoledor informe sacudiera el mundo del fútbol.
La investigación de la Premier League concluyó que el club había utilizado contratos «ficticios» para encubrir una financiación secreta de más de 830 millones de libras durante un periodo de nueve años. Mientras la tormenta legal se intensificaba fuera del terreno de juego, el principal objetivo de Maresca era asegurarse de que la agitación no descarrilara el impulso de su equipo en un momento crítico de la temporada.
Según la BBC, Maresca iba a dirigirse a los jugadores a su regreso a la actividad doméstica después de que las noticias sobre los veredictos salieran a la luz mientras la mayor parte de la plantilla estaba concentrada con sus respectivas selecciones. Durante esta reunión crucial, se entiende que el entrenador del City pidió a sus jugadores que no permitieran que la crisis que ha envuelto al club afectara a su actitud y concentración mientras la campaña de la Premier League se reanuda este fin de semana.
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Maresca pide unidad en Anfield
Maresca también pidió a los aficionados del Manchester City que pongan de su parte cuando el equipo viaje a Anfield, insistiendo en que los jugadores necesitarán la pasión y el apoyo de la afición en lo que promete ser un choque crucial de la Premier League.
«Ante todo, en Anfield vamos a llevar nuestra pasión, vamos a llevar nuestro plan de partido. Pero seguro que necesitamos su voz, su pasión. En los dos últimos días he visto el partido del año pasado en Anfield y la celebración al final fue fantástica», dijo el técnico del City.
«Tenemos que estar todos juntos. Lo he dicho muchas veces: la razón por la que esta organización ha estado en lo más alto en los últimos 15 años es porque desde el propietario, el CEO, el director deportivo, el entrenador, los jugadores y los aficionados, todos están en la misma línea. Y eso es fantástico.»
Haaland se hace eco del llamamiento a la unidad de su entrenador
En declaraciones a Sky Sports antes de la visita del domingo a Liverpool, el delantero Erling Haaland se hizo eco de las palabras de su entrenador, al decir: "Me importa mucho este lugar. Pasé aquí mis primeros cuatro años, es un lugar especial para nosotros. Me importa mucho el City y la afición. Yo también soy aficionado. Siento lo mismo que ellos. La afición lo pasará bien el domingo, tenemos que mantenernos unidos. Tenemos que permanecer juntos y ser positivos. Pase lo que pase en la vida, siempre tenemos que sonreír. Seguid siendo positivos, mirad hacia adelante e intentad ganar partidos de fútbol y disfrutar de la situación. Tenemos que seguir unidos y transmitirnos cariño unos a otros. Disfrutad del camino y sonreíd". El respaldo público del delantero noruego a la cultura del club pone de relieve el fuerte vínculo entre los jugadores y la comunidad local durante este periodo complicado.
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El foco se desplaza a Anfield y al PSG
Por ahora, el equipo de Maresca debe dejar a un lado la agitación fuera del campo y centrarse en una semana crucial sobre el césped. El City viaja a Anfield el domingo para medirse a su histórico rival Liverpool en una gran prueba de la Premier League, antes de regresar al Etihad para recibir la próxima semana al vigente campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain. Con dos partidos de alto perfil llegando en rápida sucesión, Maresca esperará que su mensaje de concentración y positivismo ayude a sus jugadores a aislarse del ruido y mantener su lucha por los títulos.
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