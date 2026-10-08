Maresca animó a su plantilla a mantenerse centrada y positiva mientras se entrenaban juntos por primera vez desde que el club fuera declarado culpable de la mayoría de los 115 cargos presentados contra él por la Premier League. El momento de la vuelta fue significativo, ya que las estrellas internacionales del club regresaron el jueves a la City Football Academy, apenas nueve días después de que un demoledor informe sacudiera el mundo del fútbol.

La investigación de la Premier League concluyó que el club había utilizado contratos «ficticios» para encubrir una financiación secreta de más de 830 millones de libras durante un periodo de nueve años. Mientras la tormenta legal se intensificaba fuera del terreno de juego, el principal objetivo de Maresca era asegurarse de que la agitación no descarrilara el impulso de su equipo en un momento crítico de la temporada.

Según la BBC, Maresca iba a dirigirse a los jugadores a su regreso a la actividad doméstica después de que las noticias sobre los veredictos salieran a la luz mientras la mayor parte de la plantilla estaba concentrada con sus respectivas selecciones. Durante esta reunión crucial, se entiende que el entrenador del City pidió a sus jugadores que no permitieran que la crisis que ha envuelto al club afectara a su actitud y concentración mientras la campaña de la Premier League se reanuda este fin de semana.