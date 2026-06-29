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Enzo Maresca, POR FIN, es el nuevo entrenador del Manchester City. Sustituye a Pep Guardiola y firma por tres años
Maresca vuelve a un entorno familiar
Maresca ha firmado un contrato de tres años y pasa de ser un antiguo protegido a convertirse en el hombre clave en el banquillo del Etihad. Su nombramiento se ve como una medida estratégica para mantener la continuidad táctica tras una década de fútbol de Guardiola. Tras ser segundo entrenador en la temporada 2022-23, en la que el club logró un triplete histórico, el italiano ya es muy apreciado entre bastidores. Además, dirigió al equipo de desarrollo de élite en la temporada 2020-21, y la directiva confía en que su profundo conocimiento del club lo convierte en el candidato ideal para asumir la presión de reemplazar a un técnico que lo ha ganado todo, incluida la anhelada Liga de Campeones.
Maresca, ilusionado ante esta «magnífica oportunidad»
Maresca declaró en un comunicado oficial del City: «El Manchester City es un club que conozco muy bien y dirigir este equipo es una oportunidad magnífica para mí. Es un club increíblemente bien gestionado, innovador, planificado y con objetivos claros. Para un entrenador, esa es una situación de ensueño que me proporciona la estabilidad que necesito para desempeñar mi trabajo de forma eficaz. Esta será mi tercera etapa aquí. Conozco el club, sus exigencias y sus expectativas. La calidad de quienes trabajan aquí lo hace especial, y agradezco su confianza. Estoy impaciente por empezar a entrenar a los jugadores. Quiero que ganemos, que juguemos buen fútbol y que disfrutemos de la responsabilidad de representar al Manchester City».
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Obstáculos en indemnizaciones y salida del Chelsea
El nombramiento de Maresca no fue sencillo: las negociaciones con el Chelsea se alargaron. Aunque dejó Stamford Bridge en enero, hubo que resolver detalles administrativos antes de su presentación en Mánchester. Se informa que el Chelsea recibirá unos 17 millones de libras de indemnización.
Maresca había llegado a los Blues con un contrato de cinco años en verano de 2024, pero su etapa se truncó pese a ganar la Conference League y la renovada Copa Mundial de Clubes. Ahora, de vuelta en el Etihad, su misión es devolver al City a la cima del fútbol inglés.
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Prioridades inmediatas para el nuevo jefe
Maresca asumirá el banquillo la próxima semana, con poco tiempo para analizar la plantilla antes de la pretemporada. El Chelsea le dará todas las herramientas para empezar bien la 2026-27.
El legado de Guardiola es enorme, pero Maresca tiene el temperamento para triunfar. Su filosofía de posesión encaja con la plantilla, llamada a pelear por la Premier en la 2026-27.