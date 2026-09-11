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FC Porto v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

Enzo Maresca ofrece noticias dispares sobre las lesiones del Manchester City antes del derbi de Manchester en Old Trafford contra el Manchester United

Manchester City
Manchester United
E. Maresca
Manchester United vs Manchester City
Premier League
J. Doku
N. O'Reilly

El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, ha confirmado una importante mejora en materia de efectivos de cara al derbi de Mánchester de este domingo en Old Trafford, un partido de máxima exigencia. El líder de la Premier League busca mantener su inicio perfecto en la competición doméstica y, al mismo tiempo, poner fin a una decepcionante mala racha reciente en el estadio de su rival local, el Manchester United.

  • O'Reilly recibe el alta para el derbi

    El Manchester City ha recibido un importante impulso antes de su viaje a Old Trafford, ya que Nico O’Reilly ha recibido el alta para poder jugar. El internacional inglés, que se convirtió en una de las revelaciones a las órdenes de Pep Guardiola la temporada pasada, se había perdido los dos últimos partidos del City debido a un problema de espalda.

    Hablando con los medios durante su rueda de prensa previa al partido del viernes, Maresca ofreció una actualización definitiva sobre el estado del lateral izquierdo reconvertido en centrocampista. El técnico italiano confirmó que el canterano se ha recuperado bien y que está «disponible al cien por cien» para volver al fragor de la batalla ante el Manchester United.



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  • imago-sport-1081162152.jpgCrystal Pix

    Doku, descartado mientras persiste su problema en el gemelo

    Aunque las noticias sobre O’Reilly fueron positivas, el técnico del City también confirmó que el internacional belga Jeremy Doku sigue sin estar disponible para ser convocado. Doku ha tenido un inicio de temporada frustrante y no juega con el Manchester City desde la derrota en la Community Shield ante el Arsenal.

    Maresca se mostró cauto al hablar de los plazos de recuperación del extremo e indicó que el exjugador del Rennes todavía está a unos días de volver a competir sobre el césped. El entrenador explicó que el extremo «necesita algunos días más» antes de recuperarse por completo de una lesión en el gemelo.


  • Maresca asume la presión del derbi

    Este fin de semana será el primer derbi de Mánchester de Maresca como entrenador, aunque no es ajeno a la intensidad de este duelo, ya que anteriormente trabajó como asistente de Pep Guardiola. A pesar del dominio general del City en el fútbol inglés, solo ha ganado dos de los últimos seis enfrentamientos con el United y no sabe lo que es ganar en Old Trafford desde hace tres años.

    Al hablar sobre la importancia del choque, Maresca subrayó que la cita exige que sus jugadores se mantengan fieles a su identidad táctica, al tiempo que reconoció el ambiente único que rodea al partido. «Es muy importante por diferentes razones. Sabemos lo importante que es un derbi, especialmente aquí», dijo. El técnico también estableció comparaciones con sus experiencias pasadas en el fútbol europeo para destacar la presión. «Es un partido especial. Lo más importante que podemos hacer es intentar ser nosotros mismos y luego ya veremos el resultado final».


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  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Apunta a consolidar el liderato

    El City llega al derbi en lo más alto de la Premier League, inmerso actualmente en una cerrada batalla con el Arsenal. Ambos clubes han ganado sus tres primeros partidos y presentan una diferencia de goles idéntica, con el City en la primera posición únicamente por haber marcado un gol más que el Arsenal.

    El técnico italiano no se engaña sobre lo que supondría una victoria tanto para la clasificación como para la moral de los aficionados. Dejó claros sus objetivos al mirar hacia el partido del domingo por la tarde, al subrayar su deseo de iniciar su historial en los derbis con un triunfo. «Es muy importante [ganar al United]. Es mi primer derbi y quiero ganar el partido», concluyó Maresca.

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