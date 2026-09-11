Enzo Maresca ofrece noticias dispares sobre las lesiones del Manchester City antes del derbi de Manchester en Old Trafford contra el Manchester United

El Manchester City ha recibido un importante impulso antes de su viaje a Old Trafford, ya que Nico O’Reilly ha recibido el alta para poder jugar. El internacional inglés, que se convirtió en una de las revelaciones a las órdenes de Pep Guardiola la temporada pasada, se había perdido los dos últimos partidos del City debido a un problema de espalda.

Hablando con los medios durante su rueda de prensa previa al partido del viernes, Maresca ofreció una actualización definitiva sobre el estado del lateral izquierdo reconvertido en centrocampista. El técnico italiano confirmó que el canterano se ha recuperado bien y que está «disponible al cien por cien» para volver al fragor de la batalla ante el Manchester United.







