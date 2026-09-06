La confianza que irradia el banquillo del City está respaldada por un nivel de apoyo financiero sin precedentes. El club ha batido el récord del mayor gasto de la historia en un verano en la Premier League, al comprometer la asombrosa cifra de 458 millones de libras en nuevos fichajes. Esta campaña de incorporaciones alcanzó su punto álgido en los últimos días del mercado, con el club gastando 86 millones de libras en Ayyoub Bouaddi, 65 millones de libras en Iliman Ndiaye, y un bombazo de 125 millones de libras el último día de mercado por Enzo Fernandez. El Manchester City también gastó 116 millones de libras en Elliot Anderson al principio del verano.

La magnitud de esta reestructuración vino motivada por un periodo de transición significativo en Mánchester. El club se despidió recientemente de figuras legendarias como Pep Guardiola, junto a pilares clave del centro del campo como Rodri y Bernardo Silva. Aunque estas salidas generaron más de 300 millones de libras en ingresos, la decisión de reinvertir hasta el último penique, y más aún, pone de relieve la determinación del club de no entrar en un periodo de declive. Se espera que las nuevas incorporaciones formen la columna vertebral de un equipo capaz de mantener un alto nivel de rendimiento en múltiples competiciones sin sufrir la fatiga que lastró su anterior campaña.