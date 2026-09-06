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Enzo Maresca lanza una advertencia por el título de la Premier League al Arsenal tras la histórica oleada de fichajes del Manchester City por 458 millones de libras
Inversión récord en el Etihad
La confianza que irradia el banquillo del City está respaldada por un nivel de apoyo financiero sin precedentes. El club ha batido el récord del mayor gasto de la historia en un verano en la Premier League, al comprometer la asombrosa cifra de 458 millones de libras en nuevos fichajes. Esta campaña de incorporaciones alcanzó su punto álgido en los últimos días del mercado, con el club gastando 86 millones de libras en Ayyoub Bouaddi, 65 millones de libras en Iliman Ndiaye, y un bombazo de 125 millones de libras el último día de mercado por Enzo Fernandez. El Manchester City también gastó 116 millones de libras en Elliot Anderson al principio del verano.
La magnitud de esta reestructuración vino motivada por un periodo de transición significativo en Mánchester. El club se despidió recientemente de figuras legendarias como Pep Guardiola, junto a pilares clave del centro del campo como Rodri y Bernardo Silva. Aunque estas salidas generaron más de 300 millones de libras en ingresos, la decisión de reinvertir hasta el último penique, y más aún, pone de relieve la determinación del club de no entrar en un periodo de declive. Se espera que las nuevas incorporaciones formen la columna vertebral de un equipo capaz de mantener un alto nivel de rendimiento en múltiples competiciones sin sufrir la fatiga que lastró su anterior campaña.
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Maresca destaca la importancia de la profundidad de la plantilla
Maresca cree que su equipo por fin ha reunido los recursos necesarios para competir de tú a tú con el Arsenal en la carrera por el título de la Premier League. Tras una ajustada victoria por 1-0 sobre el Coventry City el sábado, decidida por un cabezazo de Erling Haaland, el técnico italiano no tardó en destacar la flexibilidad táctica que ofrece su renovada plantilla. Mientras que la pasada temporada el City terminó a siete puntos del equipo de Mikel Arteta, el verano ha traído una transformación radical en la parte azul de Mánchester, pensada para cerrar esa brecha a base de calidad en el banquillo.
Hablando después de la sufrida victoria en el Etihad, Maresca dejó claro que igualar la fortaleza del banquillo del Arsenal es la base del éxito. "Si lo miras desde la Community Shield, jugamos la Community Shield y luego el Arsenal jugó dos partidos más [contra Coventry y Aston Villa] y tiene cinco cambios en cada partido", dijo Maresca. También señaló el calibre del talento que el Arsenal puede introducir, al afirmar: "Dos campeones del mundo, [Mikel] Merino y [Martin] Zubimendi, dos jugadores de Inglaterra, [Eberechi] Eze y [Noni] Madueke, y el otro no lo recuerdo, creo que era [Piero] Hincapie".
Los nuevos fichajes causan un impacto inmediato
Los frutos de esta inversión quedaron patentes durante el duelo con el Coventry, en el que el City se vio obligado a exigirse al máximo. El fichaje récord, Fernandez, fue incluido en el once inicial tras haber completado solo dos sesiones de entrenamiento, una necesidad provocada por la lesión de espalda que sufrió Nico O’Reilly durante el calentamiento. A pesar de la falta de preparación, el centrocampista argentino dejó destellos de la calidad que justificó un precio tan elevado.
Maresca estaba especialmente satisfecho con la manera en que sus suplentes gestionaron el tramo final del partido. Cuando el Coventry apretó en los últimos minutos, poniendo a prueba al guardameta Gianluigi Donnarumma en varias ocasiones, Maresca dio entrada a Bouaddi para reforzar el centro del campo. Esta capacidad para sacar al campo talento de alto coste y cerrar los partidos es exactamente lo que el técnico considera que marcará la diferencia esta temporada. Explicó la filosofía detrás del gasto y dijo: "Al final, si quieres estar ahí, necesitas opciones. El Arsenal tiene opciones. Nosotros tenemos opciones. Más equipos tienen opciones, pero no somos solo nosotros. Estoy muy contento con las opciones que tenemos, eso es algo importante para nosotros si quieres competir".
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La carrera por el liderato de la Premier League
El Manchester City ocupa actualmente el primer puesto de la clasificación de la Premier League, después de mantener un balance perfecto con victorias ante Bournemouth, Crystal Palace y ahora Coventry City. Sin embargo, el liderato sigue siendo precario. El Arsenal tiene la oportunidad de igualar los nueve puntos si logra una victoria contra el Chelsea el domingo. La forma de ambos equipos en este arranque de temporada sugiere que la lucha por el título volverá a ser un duelo entre dos, con la resistencia de las plantillas como probable factor determinante para decidir al campeón en mayo.
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