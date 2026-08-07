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Enzo Maresca identifica a una estrella de la Premier League como el sucesor «soñado» de Rodri mientras el Manchester City se prepara para la vida después del ancla española
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Maresca quiere reencontrarse con Fernandez
Maresca ha puesto sus miras en Fernandez como el candidato «soñado» para suceder a Rodri en el Etihad Stadium. Según informa Gianluca Di Marzio, Maresca cree que el internacional argentino posee el perfil táctico específico necesario para ser el ancla de su sistema.
Sin embargo, cerrar un acuerdo por el jugador de 25 años estará muy lejos de ser sencillo. El Chelsea sigue considerando al centrocampista una pieza clave de su proyecto a largo plazo y le tiene bajo contrato hasta el verano de 2032. Se espera que el Chelsea exija una enorme cantidad por el traspaso para siquiera plantearse desprenderse de uno de sus activos más valiosos, especialmente ante un rival directo de la Premier League.
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Rodri se acerca a la salida del Etihad mientras el Barcelona lidera la carrera por su fichaje
La urgencia que hay detrás de la búsqueda del Manchester City de un nuevo líder para el centro del campo se debe al futuro cada vez más incierto de Rodri. El internacional español ha entrado en el último año de su contrato, y el interés de la élite de LaLiga ha alcanzado su punto álgido. Aunque durante mucho tiempo se consideró al Real Madrid como el gran favorito, el Barcelona ha pasado a ocupar la pole position para fichar al centrocampista tras un avance decisivo en las conversaciones con los representantes del jugador.
Según se informa, Rodri ha expresado una clara preferencia por un traspaso a Cataluña antes que por unirse al proyecto de Jose Mourinho en el Bernabéu. La operación se está acelerando por la necesidad de Hansi Flick de contar con un pivote de talla mundial, sobre todo con Frenkie de Jong ante la posibilidad de estar un tiempo de baja debido a una cirugía.
El entorno de Fernandez explora un posible traspaso este verano
Echando más leña al fuego, los representantes de la estrella del Chelsea han hablado abiertamente de la posibilidad de un traspaso. En un evento de la AFA en Miami el mes pasado, el agente Javier Pastore se refirió a la creciente especulación en torno a su cliente. «Solo está pensando en eso [el Mundial], y estamos estudiando posibilidades para que deje el Chelsea, pero no hay nada concreto ni confirmado con ningún club», dijo Pastore.
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Bouaddi sigue siendo una alternativa secundaria para el Manchester City
Aunque Fernández es la opción «soñada», el City también sigue de cerca a la sensación adolescente del Lille, Ayyoub Bouaddi. El futbolista de 18 años se ha convertido en un objetivo de gran potencial para el Manchester City, y el club ya ha puesto en marcha planes para hacerse con sus servicios.
A pesar del evidente talento del joven, dentro del cuerpo técnico del City existen dudas sobre si un jugador de su edad podría asumir de inmediato la responsabilidad de reemplazar a un veterano como Rodri. Se dice que Maresca prefiere una opción con más experiencia, capaz de entrar en el once inicial sin necesitar un largo periodo de adaptación.
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