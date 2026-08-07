La urgencia que hay detrás de la búsqueda del Manchester City de un nuevo líder para el centro del campo se debe al futuro cada vez más incierto de Rodri. El internacional español ha entrado en el último año de su contrato, y el interés de la élite de LaLiga ha alcanzado su punto álgido. Aunque durante mucho tiempo se consideró al Real Madrid como el gran favorito, el Barcelona ha pasado a ocupar la pole position para fichar al centrocampista tras un avance decisivo en las conversaciones con los representantes del jugador.

Según se informa, Rodri ha expresado una clara preferencia por un traspaso a Cataluña antes que por unirse al proyecto de Jose Mourinho en el Bernabéu. La operación se está acelerando por la necesidad de Hansi Flick de contar con un pivote de talla mundial, sobre todo con Frenkie de Jong ante la posibilidad de estar un tiempo de baja debido a una cirugía.



