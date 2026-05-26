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¿Enzo Maresca fichará por el Manchester City? Últimas sobre la búsqueda del sucesor de Guardiola tras la salida de Touré y Lijnders del Etihad
El Manchester City sigue negociando con Maresca
El Manchester City ha acelerado la búsqueda de un nuevo entrenador y, según Sky Sports, esta semana negocia con Enzo Maresca. El técnico italiano ya fue segundo del City en la 2022-23. Luego dirigió al Leicester City en 53 partidos (36 victorias, 4 empates, 13 derrotas) antes de fichar por el Chelsea.
Tras dejar Londres en enero, donde dirigió 92 partidos (55 victorias, 16 empates, 21 derrotas), su fichaje solo espera la firma del contrato y el pago de una indemnización.
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Paul Merson apoya el nombramiento
A medida que avanzan las negociaciones, el comentarista de Sky Sports Paul Merson ha expresado su total confianza en el posible nombramiento como entrenador. Ha declarado: «Me gustó cuando estaba en el Chelsea. Me pareció un buen entrenador. Va a fichar por el Manchester City, ya ha estado allí antes y ha trabajado en la Premier League. Conoce a algunos de los jugadores del City. Cumple todos los requisitos: conoce el club, la liga y a varios jugadores. Se adaptará bien, aunque necesitarán fichajes; el problema es que Liverpool, Arsenal, City, United y Chelsea buscan lo mismo y no hay tantos jugadores disponibles: ¿quién podrá contratarlos y pagar más?».
Se marchan cinco miembros del cuerpo técnico
El martes, el Manchester City confirmó la salida de cinco miembros del cuerpo técnico tras el final de la temporada. Pep Lijnders y Kolo Touré, que llegaron para apoyar al primer equipo, abandonan el Etihad Stadium. También se marchan el preparador físico Lorenzo Buenaventura, el responsable de operaciones Manel Estiarte y el responsable de la portería Xabi Mancisidor.
La salida llega tras una campaña difícil: Guardiola se marchó sin ganar la Premier, título que obtuvo el Arsenal. Además, el club fue eliminado temprano de la Liga de Campeones y solo conquistó la Copa de la Liga y la FA Cup.
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¿Qué le depara el futuro al City?
Guardiola se tomará un merecido descanso para estar con su familia. Mientras, el Manchester City finiquita los trámites legales con el Chelsea para anunciar a Maresca como nuevo entrenador. Una vez confirmado, empezará a reestructurar su cuerpo técnico y a preparar la próxima Premier League.