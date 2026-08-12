Maresca ha comenzado oficialmente su etapa como entrenador del Manchester City, centrado en gran medida en los hábitos estructurales que espera de su plantilla. El técnico, de 46 años, busca construir sobre los cimientos que dejó Pep Guardiola, al tiempo que implanta su propia y meticulosa disciplina en todo el campo.

Uno de los grandes temas de conversación de sus primeras entrevistas pone de relieve las intrincadas líneas de comunicación que Maresca exige durante los partidos. Su filosofía se basa en el control absoluto, incluso en cómo reacciona el equipo inmediatamente después de marcar un gol.