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Enzo Maresca explica la divertida regla sobre Erling Haaland en una nueva entrevista con el Manchester City
Un nuevo plan táctico
Maresca ha comenzado oficialmente su etapa como entrenador del Manchester City, centrado en gran medida en los hábitos estructurales que espera de su plantilla. El técnico, de 46 años, busca construir sobre los cimientos que dejó Pep Guardiola, al tiempo que implanta su propia y meticulosa disciplina en todo el campo.
Uno de los grandes temas de conversación de sus primeras entrevistas pone de relieve las intrincadas líneas de comunicación que Maresca exige durante los partidos. Su filosofía se basa en el control absoluto, incluso en cómo reacciona el equipo inmediatamente después de marcar un gol.
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Imponiendo disciplina en la banda
Parte de la identidad de Maresca como entrenador consiste en mantener un contacto directo con los líderes de su equipo durante los momentos intensos del partido. Reveló una norma específica que ha aplicado con éxito en sus anteriores etapas en el fútbol inglés.
"En el Leicester y en el Chelsea, tenía una norma: cuando marcábamos, el capitán tenía que venir al banquillo, no para celebrarlo, sino para recibir instrucciones", explicó Maresca, subrayando su preferencia por los ajustes tácticos por encima de los estallidos emocionales.
El dilema de Haaland
Según The New York Times, aunque la norma funcionó sin problemas con sus anteriores capitanes, Maresca dejó un brillante y distendido matiz al valorar a su nuevo delantero estrella en el Etihad. La posibilidad de que la máquina goleadora noruega asumiera responsabilidades de liderazgo planteaba claramente una divertida pesadilla logística para el banquillo.
«Esa es buena», dice. «Si el capitán marca, entonces puede celebrarlo. Si Erling es el capitán, ¡joder! Tenemos un problema, ¿te lo imaginas?», bromeó, reconociendo el inevitable hábito del delantero de ver portería.
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De cara a la campaña
Más allá de las bromas distendidas, la anécdota subraya el intenso enfoque táctico que Maresca aporta al Manchester City. A medida que se intensifican los preparativos de pretemporada, el entrenador está deseando asegurarse de que cada jugador entienda con precisión lo que espera de él con y sin balón.
Con la nueva temporada acercándose, todas las miradas estarán puestas en cómo se adapta la plantilla a los métodos de Maresca. Está por ver si Haaland acaba alguna vez llevando el brazalete, pero el mensaje del entrenador está claro: el trabajo sobre el césped nunca se detiene del todo.
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