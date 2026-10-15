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Enzo Maresca espera que el Manchester City se recupere ante el Ipswich Town tras la derrota frente al Paris Saint-Germain
El Manchester City busca redimirse de inmediato
El Manchester City aún acusa la decepcionante derrota por 4-2 ante los campeones de Francia en la Champions League, pero el calendario no deja tiempo para lamentaciones. Maresca ve en la rápida llegada de su próximo partido de liga el remedio ideal para superar el mal trago europeo. El City ocupa actualmente el primer puesto de la Premier League con tres puntos de ventaja y está decidido a mantener su inicio perfecto de temporada.
Pese al revés ante el PSG, el técnico italiano sigue centrado en la buena dinámica que su equipo ha construido en la liga. La visita del Ipswich le brinda la oportunidad de reafirmar su dominio y demostrar que el resultado de entre semana fue solo un tropiezo puntual, no un indicio de problemas estructurales más profundos. «Es una oportunidad para nosotros [de recuperarnos]», declaró a City TV. «Va a ser un partido difícil porque ellos tienen toda la semana para recuperar energías y prepararlo. Tenemos que dosificar a algunos jugadores, pero debemos prolongar nuestra racha e intentar ganar el sábado».
- Getty Images Sport
Un llamamiento a la afición del Etihad
Maresca no tardó en destacar el papel de la afición durante la difícil noche ante el PSG y señaló que su apoyo no flaqueó pese al marcador. Cree que la conexión entre la grada y el campo será decisiva para que el City vuelva a ganar este sábado por la tarde. El entrenador vuelve a pedir ese mismo ambiente para ayudar a sus jugadores a subir de revoluciones.
Sobre la influencia de la afición, el entrenador señaló: «Apoyaron al equipo durante 95 minutos. Incluso en la primera parte, probablemente pudieron ver que al equipo no le faltaba espíritu. Y volvemos a necesitarlos el sábado».
Respeto por el Ipswich Town
El Ipswich llega al Etihad Stadium animado por una importante victoria ante el Fulham en su último partido. Maresca es plenamente consciente del desafío que plantea el equipo de Gary O'Neil, que ha demostrado desde su ascenso que puede competir al más alto nivel. El duelo táctico promete ser interesante, ya que el City intentará superar a un rival que ha dispuesto de mucho más tiempo para preparar este encuentro.
El desgaste físico de la Champions League sigue siendo una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico. Mientras que los visitantes han disfrutado de una semana entera de descanso, el City tendrá que lidiar con la fatiga posterior a un exigente partido europeo. Dosificar las energías de la plantilla será fundamental para evitar un tropiezo ante un equipo dispuesto a aprovechar cualquier señal de cansancio.
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Mantener el ritmo de la Premier League
Con tres puntos de ventaja en lo más alto de la clasificación, los vigentes campeones tienen mucho en juego. Cualquier nuevo tropiezo podría permitir a sus perseguidores recortar distancias, por lo que sumar los tres puntos ante el Ipswich Town es fundamental para sus aspiraciones al título. La profundidad de la plantilla se pondrá a prueba, pero Maresca espera que sus jugadores demuestren el carácter que ha marcado sus recientes éxitos en las competiciones nacionales. El objetivo sigue claro: lograr la victoria, mantener viva la racha de triunfos y acallar las críticas tras el resultado ante el PSG.
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