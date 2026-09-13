Getty Images Sport
Traducido por
Enzo Maresca defiende el gol de Erling Haaland y cuestiona a Bruno Fernandes tras la victoria del Manchester City sobre el Manchester United
Reacción a la expulsión de Foden
El Manchester City afrontó una misión muy complicada cuando Phil Foden fue expulsado en la primera parte, pero el equipo reaccionó para asegurar una victoria vital. El triunfo provocó una celebración apasionada de Maresca en la banda.
«Es la emoción del derbi después de [ganar con] 10 hombres. Siempre es bonito ganar con 10 hombres, pero un derbi es un partido especial para todo el mundo. Yo estaba contento y creo que fue una reacción normal», explicó Maresca al hablar con BBC Match of the Day tras el intenso encuentro.
- AFP
Dudas sobre Bruno Fernandes
El partido cambió por completo tras el controvertido altercado en el que se vieron implicados Foden y Bruno Fernandes. El Manchester City se vio obligado a adoptar un sólido planteamiento defensivo, aunque consiguió mantener a raya a su rival.
Al referirse al punto de inflexión del partido, Maresca declaró: "Después de la tarjeta roja, el plan cambió por completo. El espíritu, el esfuerzo y la unión de los jugadores han sido fantásticos. Creo que fue roja [para Phil Foden], para ser sincero, pero también en la misma acción para [el Bruno [Fernandes] del Manchester United], no solo para nosotros".
Abordada la polémica por el gol de Haaland
Los aficionados del Manchester United se quedaron furiosos cuando Erling Haaland marcó, al considerar que Enzo Fernandez había interferido desde una posición de fuera de juego. Sin embargo, el VAR dio validez al gol.
Maresca descartó cualquier duda y dijo: "Creo que estaba claramente habilitado, así que está bien". Añadió: "No concedimos ninguna transición ni espacios a la espalda. Es un partido especial para todos, para la afición, el club y el entrenador, pero este no es el momento de pensar en mí. Estoy pensando en el equipo y en tres puntos increíbles".
- Getty Images Sport
Pensando en el próximo reto
El Manchester City suma ya 12 puntos, mantiene un pleno de victorias y está igualado con el Arsenal, líder de la Premier League. El equipo de Maresca recibe al Norwich City en la tercera ronda de la Carabao Cup el jueves, antes de medirse al Sunderland en la liga el domingo, antes del parón internacional.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias