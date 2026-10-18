AFP
Traducido por
Enzo Maresca, de récord, se deshace en elogios hacia las estrellas del Manchester City tras hacer historia en la Premier League
Maresca fija un nuevo listón en la Premier League
La imparable marcha del Manchester City al frente de la Premier League continuó el sábado, cuando logró una victoria por 3-2 ante un Ipswich que plantó cara. Los tres puntos dejaron al vigente campeón con seis puntos de ventaja en lo más alto de la clasificación, pero la tarde fue de Maresca, que se convirtió en el primer entrenador de la historia de la competición en ganar sus siete primeros partidos al frente de un club.
Con este hito, Maresca superó los registros que hasta entonces compartían figuras legendarias como Pep Guardiola, Carlo Ancelotti y Ole Gunnar Solskjaer. Los tres habían logrado seis victorias consecutivas al inicio de sus respectivas etapas al frente del City, el Chelsea y el Manchester United.
- Getty Images Sport
El desarrollo de la plantilla prima sobre la gloria personal
Para Maresca, los reconocimientos individuales son mucho menos importantes que la evolución constante de su plantilla día a día. Aunque reconoce que, en última instancia, en el fútbol profesional se juzga la capacidad de conseguir victorias, el técnico italiano destacó que su verdadera satisfacción procede de ver cómo sus jugadores se esfuerzan y mejoran continuamente en los entrenamientos.
«Estoy muy contento porque en esta profesión se trata de ganar partidos», afirmó Maresca. «Fuimos capaces de ganar siete seguidos y lo que más me alegró fue el día a día con los jugadores, cómo trabajan y ver cómo mejoran. Hoy creo que controlamos el partido, creamos ocasiones y estuvimos bien sin balón. Lo estamos haciendo bien y creo que eso es lo más importante».
Defender a la plantilla frente al ruido externo
Pese a su inicio perfecto de temporada, Maresca sugirió que sus jugadores quizá no estén recibiendo desde fuera el reconocimiento que merecen por sus actuaciones dominantes. Sin embargo, el exentrenador del Leicester City se apresuró a señalar que el único reconocimiento que de verdad importa a sus estrellas es el que reciben dentro del vestuario y del cuerpo técnico.
«Sí, por supuesto, pero también entiendo que reconocemos el mérito de los jugadores. Deben preocuparse por el reconocimiento que reciben de la gente del club y de mí. No les preocupa lo que opinen quienes los juzgan desde fuera, porque saben que quienes intentan juzgarlos son personas que trabajan y quieren crear un problema. Pero os aseguro que, dentro del club, los jugadores están contentos, se les reconoce el mérito y yo se lo reconozco», explicó.
- Getty Images Sport
Comienzan los preparativos para la Champions League
El City tendrá poco tiempo para saborear su éxito en el ámbito nacional antes de centrarse en la fase de liga de la Champions League. El Manchester City recibirá el martes al AEK de Atenas, campeón de Grecia, en un Etihad Stadium donde se espera un ambiente vibrante. Maresca es plenamente consciente de la importancia del encuentro y quiere mantener la buena dinámica en todas las competiciones. Lograr un buen resultado ante el conjunto griego será vital para las aspiraciones del City de acabar entre los ocho primeros y evitar la ronda de play-off.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias