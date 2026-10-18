La imparable marcha del Manchester City al frente de la Premier League continuó el sábado, cuando logró una victoria por 3-2 ante un Ipswich que plantó cara. Los tres puntos dejaron al vigente campeón con seis puntos de ventaja en lo más alto de la clasificación, pero la tarde fue de Maresca, que se convirtió en el primer entrenador de la historia de la competición en ganar sus siete primeros partidos al frente de un club.

Con este hito, Maresca superó los registros que hasta entonces compartían figuras legendarias como Pep Guardiola, Carlo Ancelotti y Ole Gunnar Solskjaer. Los tres habían logrado seis victorias consecutivas al inicio de sus respectivas etapas al frente del City, el Chelsea y el Manchester United.