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Enzo Maresca confirma la fecha de regreso de Rodri al Manchester City en medio del interés del Barcelona
El City rechaza la oferta inicial
El City rechazó la semana pasada una oferta de 50 millones de euros (43 millones de libras/58 millones de dólares) del Barcelona por Rodri, que ha entrado en los últimos 12 meses de su contrato en el Etihad Stadium. Según se informa, la cúpula del club solo se planteará dejar salir al centrocampista de 30 años si llega una oferta que alcance su valoración de 80 millones de euros (68,5 millones de libras/92 millones de dólares). Junto a la persistente especulación sobre su futuro, el ganador del Balón de Oro de 2024 se está recuperando de una operación de espalda tras el triunfo de España en el Mundial.
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Maresca confirma la fecha de regreso
Tras la victoria por 3-1 de pretemporada del City sobre el Atlético de Madrid en Seúl, Maresca aclaró el calendario de regreso previsto del centrocampista de cara al partido de la Community Shield contra el Arsenal.
Preguntado por los periodistas sobre si había mantenido conversaciones con el director de fútbol Hugo Viana acerca del futuro de Rodri, Maresca declaró: «Sí, de momento estará en Mánchester. No hay novedades. Volverá el 14 de agosto».
El interés del mercado de fichajes ensombrece la preparación
El interés de los gigantes de LaLiga Barcelona y Real Madrid sigue sobrevolando la preparación del City con su nuevo entrenador. A pesar de haber desatado una gran especulación sobre su futuro, el City se mantiene firme en su postura de conservar a su centrocampista talismán, salvo que un pretendiente alcance su valoración. El foco actual del cuerpo técnico sigue puesto en garantizar que la rehabilitación médica del jugador avance sin contratiempos para que esté listo para la competición nacional y europea.
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El partido del Cardiff precede al estreno
El City cambiará inmediatamente su atención a la Community Shield contra el Arsenal en Cardiff antes de comenzar su campaña liguera. La era posterior a Pep Guardiola en la Premier League arranca con un partido en casa contra el AFC Bournemouthel 23 de agosto. Maresca debe armar rápidamente su mejor once inicial en medio de la incertidumbre en el mercado de fichajes que rodea a figuras clave y de las recuperaciones de lesiones tras el Mundial.
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