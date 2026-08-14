¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1080951333.jpgSportimage
Adhe Makayasa

Traducido por

Enzo Maresca asume las expectativas por el título mientras arranca la nueva era del Manchester City

E. Maresca
Manchester City
Premier League

El nuevo entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, ha asumido el reto de suceder a Pep Guardiola mientras se prepara para liderar al club en una nueva era de cara a la temporada 2026-27. El técnico italiano insistió en que es plenamente consciente de las exigencias en el Etihad Stadium, con los títulos firmemente en el punto de mira antes de la Community Shield del domingo.

  • Maresca inicia su etapa al frente del City

    Maresca ha inaugurado oficialmente una nueva era en el City tras ser nombrado sucesor de Guardiola, cuya etapa de 10 años repleta de títulos en el Etihad Stadium llegó a su fin. El exentrenador de Leicester City y Chelsea regresa a Mánchester, después de haber trabajado anteriormente como entrenador asistente en el club. A pesar de asumir una enorme responsabilidad, el técnico italiano insistió en que afronta con ilusión el reto antes de su primer partido oficial de la campaña 2026-27, cuando el City se enfrente el domingo al Arsenal, campeón de la Premier League, en la Community Shield.

    • Anuncios
  • imago-sport-1080949258.jpgSportimage

    Italia celebra su regreso a casa

    Maresca expresó una enorme ilusión por liderar al Manchester City en una nueva y exigente campaña mientras los preparativos de pretemporada llegan a su fin.

    En declaraciones a los canales oficiales del club, Maresca asumió las altas exigencias que le esperan: "Estoy completamente ilusionado, conozco la expectación que hay cuando llegas a un club como el City. La exigencia es ganar partidos, ganar títulos y competir por títulos. Y vamos a intentarlo. Estoy muy feliz [de estar de vuelta]."

    Al reflexionar sobre su regreso a un entorno familiar, añadió: "Es un momento especial; la sensación es como volver a casa, así que es una sensación muy bonita. La gente dentro del club es prácticamente la misma. La plantilla ha cambiado quizá un 80%, pero en general he tenido exactamente la misma sensación. Buena gente, es bonito estar aquí".

  • Una profunda reconstrucción remodela la plantilla

    El relevo en el banquillo ha coincidido con una profunda reestructuración de la plantilla, marcada por cuatro nuevas incorporaciones, entre ellas el fichaje estrella de Elliot Anderson procedente del Nottingham Forest por 116 millones de libras.

    Por el contrario, el City ha dado luz verde a las ventas de James Trafford, Manuel Akanji y Nathan Ake, mientras que dos veteranos de largo recorrido como John Stones y Bernardo Silva se marcharon como agentes libres. La dinámica del vestuario sigue siendo cambiante en medio del persistente interés de Real Madrid y Barcelona por Rodri, al tiempo que el club negocia por el centrocampista de 18 años del Lille Ayyoub Bouaddi y sigue de cerca a la estrella del Chelsea Enzo Fernandez.

    Al abordar la ambición de conquistar títulos durante esta fase de transición, Maresca declaró: "Intentar ganar algunos títulos. Pero, como ya dije antes, es por lo que el club tiene que pelear, así que ojalá podamos llegar al final de la temporada y disfrutar de ese momento".

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • imago-sport-1080951626.jpgSportimage

    El examen del Arsenal cobra gran importancia

    La primera prueba oficial de Maresca llega de inmediato en el duelo del domingo por la Community Shield ante el Arsenal. El partido que abre la temporada servirá como un baremo inmediato de la rapidez con la que la renovada plantilla del City se ha adaptado a su filosofía táctica antes del inicio de la Premier League. Fuera del terreno de juego, la atención de la cúpula sigue dividida en los últimos días del mercado de fichajes, mientras busca cerrar refuerzos para el centro del campo y ahuyentar el interés europeo por piezas clave.

Community Shield
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI