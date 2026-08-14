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Enzo Maresca asume las expectativas por el título mientras arranca la nueva era del Manchester City
Maresca inicia su etapa al frente del City
Maresca ha inaugurado oficialmente una nueva era en el City tras ser nombrado sucesor de Guardiola, cuya etapa de 10 años repleta de títulos en el Etihad Stadium llegó a su fin. El exentrenador de Leicester City y Chelsea regresa a Mánchester, después de haber trabajado anteriormente como entrenador asistente en el club. A pesar de asumir una enorme responsabilidad, el técnico italiano insistió en que afronta con ilusión el reto antes de su primer partido oficial de la campaña 2026-27, cuando el City se enfrente el domingo al Arsenal, campeón de la Premier League, en la Community Shield.
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Italia celebra su regreso a casa
Maresca expresó una enorme ilusión por liderar al Manchester City en una nueva y exigente campaña mientras los preparativos de pretemporada llegan a su fin.
En declaraciones a los canales oficiales del club, Maresca asumió las altas exigencias que le esperan: "Estoy completamente ilusionado, conozco la expectación que hay cuando llegas a un club como el City. La exigencia es ganar partidos, ganar títulos y competir por títulos. Y vamos a intentarlo. Estoy muy feliz [de estar de vuelta]."
Al reflexionar sobre su regreso a un entorno familiar, añadió: "Es un momento especial; la sensación es como volver a casa, así que es una sensación muy bonita. La gente dentro del club es prácticamente la misma. La plantilla ha cambiado quizá un 80%, pero en general he tenido exactamente la misma sensación. Buena gente, es bonito estar aquí".
Una profunda reconstrucción remodela la plantilla
El relevo en el banquillo ha coincidido con una profunda reestructuración de la plantilla, marcada por cuatro nuevas incorporaciones, entre ellas el fichaje estrella de Elliot Anderson procedente del Nottingham Forest por 116 millones de libras.
Por el contrario, el City ha dado luz verde a las ventas de James Trafford, Manuel Akanji y Nathan Ake, mientras que dos veteranos de largo recorrido como John Stones y Bernardo Silva se marcharon como agentes libres. La dinámica del vestuario sigue siendo cambiante en medio del persistente interés de Real Madrid y Barcelona por Rodri, al tiempo que el club negocia por el centrocampista de 18 años del Lille Ayyoub Bouaddi y sigue de cerca a la estrella del Chelsea Enzo Fernandez.
Al abordar la ambición de conquistar títulos durante esta fase de transición, Maresca declaró: "Intentar ganar algunos títulos. Pero, como ya dije antes, es por lo que el club tiene que pelear, así que ojalá podamos llegar al final de la temporada y disfrutar de ese momento".
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El examen del Arsenal cobra gran importancia
La primera prueba oficial de Maresca llega de inmediato en el duelo del domingo por la Community Shield ante el Arsenal. El partido que abre la temporada servirá como un baremo inmediato de la rapidez con la que la renovada plantilla del City se ha adaptado a su filosofía táctica antes del inicio de la Premier League. Fuera del terreno de juego, la atención de la cúpula sigue dividida en los últimos días del mercado de fichajes, mientras busca cerrar refuerzos para el centro del campo y ahuyentar el interés europeo por piezas clave.
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