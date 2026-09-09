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Enzo Maresca advierte a las estrellas del Manchester City sobre los pases innecesarios a Gianluigi Donnarumma tras la nerviosa actuación en Oporto
Maresca defiende a Donnarumma tras el susto ante el Porto
El equipo de la Premier League sumó tres puntos en el Estadio do Dragao gracias a un doblete en la segunda parte de Erling Haaland, pero el foco se desvió a menudo hacia la zaga, donde el exguardameta del AC Milan y del PSG se mostró incómodo durante todo el partido y estuvo a punto de regalar un gol a los locales cuando un despeje golpeó a William Gomes y se marchó rozando el palo. Esto llegó después de otro susto reciente en un partido de la Premier League contra el Coventry City, en el que el balón estuvo a punto de escapársele por debajo de los pies.
Sin embargo, Maresca no tardó en desviar la culpa de su portero y señalar a los jugadores de campo por su toma de decisiones con el balón. "Creo que algunas veces esta noche no es un error de Gigio [Donnarumma], para mí es más bien una mala decisión volver atrás con Gigio", explicó el técnico del City. "A veces volvemos atrás más de lo que necesitamos. Podemos volver con el portero cuando no tenemos otra opción, pero los jugadores tienen que encontrar la otra opción".
- AFP
El Manchester City supera un complicado estreno
Aunque la salida de balón desde atrás provocó algún sobresalto, el City fue letal en el otro extremo del campo. La victoria supone una plataforma perfecta para el Manchester City de cara al gran duelo contra el vigente campeón, el Paris Saint-Germain, en la segunda jornada del próximo mes.
"Fue una actuación completa con balón y sin balón durante 95 minutos", dijo Maresca. "Creamos suficientes ocasiones para ganar el partido en la primera parte y su portero estuvo muy bien. Intentamos seguir en la segunda parte de la misma manera. Vamos partido a partido. Es una competición diferente, un estadio diferente, pero lo más importante es que mostremos quiénes somos".
El prodigio del centro del campo Bouaddi brilla en su debut
Más allá del drama en la portería, la noche estuvo marcada por la irrupción del centrocampista de 18 años Ayyoub Bouaddi. El internacional marroquí, que se incorporó en verano procedente del Lille por 85 millones de libras, fue titular por primera vez con el club junto a Enzo Fernández, fichado por 125 millones de libras. La serenidad de Bouaddi en un ambiente hostil recibió importantes elogios de su entrenador, que destacó la madurez del joven y su seguridad técnica. Incluso después de algunos errores en los primeros minutos, el adolescente no se inmutó y demostró la fortaleza psicológica que convenció al City para invertir con fuerza en su potencial durante el reciente mercado de fichajes.
«Él [Bouaddi] es diferente en términos de empatía, en términos de lo maduro que es y por eso el club ha hecho el esfuerzo de traerlo aquí con nosotros», dijo Maresca. «Es muy bueno, ante todo. Contra el Coventry, perdió dos balones y, después de perder dos balones, estaba dentro de nuestra área con calma. Esto demuestra lo bueno que es porque cualquier jugador, después de dos pases, entra en pánico, pero él solo tiene 18 años y es un jugador fantástico. Esta noche estuvo muy bien».
- AFP
Construyendo un futuro europeo de altos vuelos
La integración de nuevo talento sigue siendo una prioridad para Maresca, mientras busca el equilibrio en una plantilla repleta de incorporaciones de alto coste. Junto a Bouaddi y Fernandez, Elliot Anderson representa una nueva era para el centro del campo del City, y el técnico es plenamente consciente de la responsabilidad que tiene en el desarrollo de estos activos.
«El club ha hecho un esfuerzo fantástico para traer a estos tres jugadores [Enzo, Bouaddi, Elliot Anderson]», concluyó Maresca. «Ahora me toca a mí permitirles trabajar de la manera adecuada y utilizarlos».
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