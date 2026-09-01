El mercado de fichajes de verano en las grandes ligas europeas ha bajado el telón oficialmente, después de que expirara el plazo fijado para que los clubes completaran sus operaciones, a la espera de que la ventana vuelva a abrirse el próximo mes de enero.

El mercado de fichajes en Inglaterra y España se cerró a la 01:00 de la madrugada del miércoles, hora de La Meca, mientras que en Francia, Alemania e Italia concluyó a las 21:00 del martes.

Sin embargo, pese al cierre de la ventana de traspasos, la emoción aún no ha terminado, ya que todavía quedan varias operaciones a la espera del anuncio oficial, después de que se alcanzaran acuerdos sobre ellas antes de que venciera el plazo definitivo.

Más allá de las grandes ligas europeas, los fichajes continúan en Turquía hasta el próximo viernes, mientras que el mercado en México finaliza el 11 de septiembre en curso y en Portugal el día 15 del mismo mes; por su parte, el plazo definitivo en Arabia Saudí se extiende hasta el próximo 12 de octubre.

A continuación, les presentamos lo más destacado en cuanto a fichajes y entretelones del último día del mercado en las cinco grandes ligas europeas.

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