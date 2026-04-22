Enzo Fernández y Moisés Caicedo «no son líderes» y «no merecen» jugar en el Chelsea, afirma un exjugador del equipo

«Hemos sido jugadores y lo vemos claro: mi excompañero y compatriota Marcel Desailly dijo hace dos días lo que repetimos», afirmó Leboeuf. «No tenemos líderes en ese equipo. Necesitamos un portero, un central y un centrocampista que lideren».

El excentral de los Blues comparó a la actual hornada de estrellas con las figuras legendarias con las que compartió vestuario durante su exitosa etapa en Stamford Bridge. Cree que el dúo actual no comprende el peso de la camiseta ni las exigencias que conlleva liderar un club de la talla del Chelsea en tiempos difíciles.

Añadió: «Caicedo y Ezno Fernández no son líderes. Lo siento, pero yo he visto líderes. He jugado con Dennis Wise, Craig Burley y Roberto Di Matteo en el centro del campo. Ellos sí eran líderes. Ni menciono a defensas como Desailly o Clarke, ni a delanteros como Vialli, Gullit o Zola, todos ellos triunfadores en mi época y después. Basta ya: esos jugadores no merecen vestir la camiseta del Chelsea ahora; no están a la altura».



