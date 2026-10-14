El City vuelve a jugar en la Champions League esta noche y se prepara para recibir al PSG. Enzo Maresca dispone de toda la plantilla en plenas condiciones físicas para este importante duelo europeo contra el formidable equipo francés.

El partido supone un momento de gran trascendencia para el club de Manchester. Será su primer encuentro en casa desde que una comisión independiente lo declaró culpable de infracciones graves de la normativa financiera de la Premier League entre las temporadas 2009/10 y 2017/18.

El club niega rotundamente haber cometido irregularidad alguna en relación con estas numerosas acusaciones de índole financiera. Ya ha presentado un recurso oficial contra esta histórica resolución y sigue centrado en su rendimiento sobre el terreno de juego.