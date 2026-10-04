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Enzo Fernández suplica a Lionel Scaloni que siga mientras Argentina se prepara para la vida después de Lionel Messi
Fernández apuesta por Scaloni para liderar
Fernández aprovechó las secuelas de una contundente victoria por 7-0 sobre Burkina Faso en el Estadio Monumental para abordar el futuro del cuerpo técnico de Argentina. El centrocampista de 25 años subrayó que el éxito sin precedentes del que ha disfrutado la selección nacional en los últimos años nace de la base establecida por el seleccionador. Fernández considera al técnico una figura vital para guiar al grupo a través de una compleja transición generacional tras la marcha de Messi.
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Navegando el panorama posterior a Messi
Hablando con TyC Sports después del partido, el centrocampista subrayó la importancia de mantener al seleccionador para seguir siendo competitivos. Fernández dijo: "Sería muy importante para nosotros que Lionel [Scaloni] se quede; él construyó todo esto. Tenemos que seguir compitiendo al más alto nivel".
Al referirse a la realidad de la salida del capitán del escenario internacional, añadió: "Ahora tenemos que asimilar el hecho de que Leo se va y seguir por el mismo camino en el que hemos estado".
La AFA mueve ficha para asegurar el futuro
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha dado un paso al frente presentando una propuesta de renovación de contrato hasta la Copa América de 2028, con una opción para ampliarlo dos años más, hasta el Mundial de 2030. Las negociaciones entre el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y los representantes del técnico siguen en marcha, y la decisión final dependerá de la motivación personal del entrenador para supervisar la reconstrucción de la plantilla. Internamente, el nombramiento de Cristian Romero como nuevo capitán señala el inicio de una reestructuración del liderazgo dentro del grupo.
- Anadolu Agency
El periodo de transición empieza ahora
Argentina está ultimando los preparativos para un amistoso contra Benín, que servirá como la despedida oficial de Messi con la selección en el Estadio Monumental. Ese emotivo encuentro pondrá a prueba los mecanismos colectivos de pase desarrollados por el cuerpo técnico sin su icónico número 10. Una vez concluya el parón internacional, la decisión de Scaloni sobre la propuesta de la AFA determinará la continuidad táctica del equipo de cara a la expiración de su contrato en diciembre de 2026.
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