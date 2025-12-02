Enzo Fernández y el sueño de completar los “asuntos pendientes” de Lionel Messi

Messi llegó a Qatar consciente de que el tiempo para conquistar el trofeo más prestigioso se estaba agotando. Tras el duro golpe de la final perdida en 2014, era lógico que se preguntara si volvería a tener otra oportunidad de levantar la Copa del Mundo.

Sus sueños finalmente se hicieron realidad en Medio Oriente, donde Argentina se impuso en un duelo épico ante Francia: Messi firmó un doblete, Mbappé respondió con un hat-trick y todo se decidió en una dramática tanda de penaltis.

Enzo Fernández también fue clave en ese camino al título. Marcó su primer gol con la selección en el vital partido de la fase de grupos contra México, convirtiéndose en el segundo anotador argentino más joven en un Mundial, solo por detrás del propio Messi.