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«¡Enzo Fernández se ha pasado de la raya!». Liam Rosenior critica al centrocampista por sus comentarios sobre el fichaje del Real Madrid, mientras el enfadado entrenador del Chelsea arremete contra Marc Cucurella
El centrocampista, apartado del equipo por motivos disciplinarios
El centrocampista argentino ha sido sancionado con dos partidos, lo que le impedirá disputar tanto los cuartos de final de la FA Cup como un partido crucial de la Premier League contra el Manchester City. Rosenior reveló que la decisión se tomó tras una reunión privada celebrada apenas una hora antes de su rueda de prensa previa al partido. La decisión se tomó después de que Fernández comentara los rumores que le vinculaban con el Real Madrid. La estrella del Chelsea declaró: «Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid; me recuerda a Buenos Aires. Los jugadores viven donde quieren. Yo viviría en Madrid. Me defiendo en inglés, pero me sentiría más cómodo en español».
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Rosenior explica su postura intransigente
Aunque Fernández ha sido una pieza clave en el centro del campo de los Blues, el cuerpo técnico y la directiva del club se vieron obligados a actuar. La decisión no se tomó de forma aislada, ya que los directores deportivos y la propiedad se mantuvieron unidos para garantizar el cumplimiento de las normas internas, independientemente del estatus o el valor de mercado de un jugador. El entrenador subrayó que, aunque la puerta sigue abierta para el campeón del Mundial, la sanción era necesaria para proteger el ambiente del equipo.
«Hablé con Enzo hace una hora», dijo Rosenior. «Como club de fútbol, no estará disponible para el partido de mañana ni para el del Manchester City del próximo domingo. Se ha traspasado una línea en lo que respecta a nuestra cultura y a lo que queremos construir. Siento el máximo respeto por Enzo como persona y como jugador, y él está frustrado porque quiere que tengamos éxito. Los comentarios de Enzo, y la entrevista de Cucurella, se derivan de eso. Se derivan de un buen propósito: quieren que el club triunfe.
«En primer lugar, como persona y como jugador, le tengo el máximo respeto a Enzo. Está frustrado porque quiere que tengamos éxito. En cuanto a la decisión, no se trata solo de mí, ni de los directores deportivos, ni de la propiedad, ni de los jugadores; estamos de acuerdo en nuestra decisión. La puerta no está cerrada para Enzo. Es una sanción. Hay que proteger la cultura y, en ese sentido, se traspasó una línea. Incluso en el Everton, no faltó compromiso en su rendimiento. En cuanto a hablar por él, lo que quiere y su futuro, no me corresponde a mí hablar de ello».
Tensión por la entrevista a Cucurella
Los problemas disciplinarios no se limitan a Fernández. El lateral Marc Cucurella también se ganó la ira del entrenador tras expresar sus quejas sobre la dirección del club en una entrevista con los medios, en la que admitió que le resultaría difícil rechazar una oferta del Barcelona. A diferencia de su compañero, el español ha evitado la sanción de un partido, aunque Rosenior expresó su profunda decepción por el hecho de que el defensa no optara por discutir primero sus frustraciones internamente en Cobham.
«Ayer tuve una charla fantástica con Marc, de media hora, en mi despacho», señaló Rosenior. «Llevo aquí menos de tres meses y lo estoy disfrutando. Mi decepción con la entrevista de Marc fue por el rumbo que tomó; creo que debería habernos hablado primero a nosotros sobre cómo se sentía. Como club de fútbol, sabemos que tenemos que mejorar. Sabemos lo que vamos a hacer en verano para alcanzar esos objetivos».
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¿Y ahora qué?
El Chelsea se prepara para enfrentarse al Port Vale en los cuartos de final de la FA Cup este sábado, seguido de un partido de la Premier League contra el Manchester City la semana que viene. Fernández, por su parte, será un mero espectador en ambos encuentros. Los Blues luchan actualmente por conseguir una plaza en la Liga de Campeones para la próxima temporada. Ocupan el sexto puesto en la clasificación de la Premier League con 48 puntos en 31 partidos, a seis puntos de los cuatro primeros.