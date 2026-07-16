Fernández provocó la ira de la Premier League al publicar en Instagram una foto con Messi y Paredes, y añadir de forma deliberada el tema de Oasis «Wonderwall», himno no oficial de Inglaterra en Norteamérica. Harry Kane y la plantilla lo cantaban con los aficionados hasta las semifinales.

Según el *Daily Mail*, la elección musical se interpretó como una pulla a la derrotada selección inglesa. Aunque Fernández volvió a compartir la publicación sin audio, el mensaje ya había calado hondo en una afición que aún se recuperaba de la derrota 2-1 del miércoles. Probablemente el jugador de 25 años enfrente una acogida hostil a su regreso a la Premier, siempre que su futuro siga en Stamford Bridge.