Getty Images Sport
Traducido por
Enzo Fernández quiere marcharse. El centrocampista del Chelsea busca fichar este verano y ya contactó con el Real Madrid, pese a la elevada cifra de traspaso que piden los Blues
Estudiar la posibilidad de marcharse en verano
El vicecapitán de los Blues aún no renueva con el club londinense y valorará sus opciones. El jugador, de 25 años, se despidió de la afición tras la derrota ante el Sunderland el domingo, que cerró la temporada.
Fernández llegó del Benfica en enero de 2023 por 121 millones de euros, y el club quiere resolver su futuro cuanto antes para dar estabilidad a Xabi Alonso, quien asume el cargo tras una temporada caótica marcada por la salida de Enzo Maresca y un inesperado carrusel de técnicos: Callum MacFarlane, Liam Rosenior y, de nuevo, MacFarlane.
- Getty
Un historial de éxitos contrastado
El fichaje de Fernández incorporaría a un jugador de palmarés de élite. Este centrocampista ganó la Copa del Mundo 2022 y la Copa América 2024 con Argentina. Con el Chelsea conquistó la Conference League 2024-25 y el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, y antes se proclamó campeón de Portugal con el Benfica.
En Sudamérica también triunfó: obtuvo el campeonato argentino y el Trofeo de Campeones con River Plate, más la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana con Defensa y Justicia. Pese a todo, el centrocampista no se adapta a Londres y busca un nuevo reto.
Se ha contactado con el Real Madrid.
Según TalkSPORT, Fernández aceptaría una oferta del Real Madrid y su agente, Javier Pastore, ya ha contactado al club. En la última temporada, el argentino jugó 54 partidos, marcó 15 goles y dio siete asistencias.
- Getty Images
¿Y ahora qué pasa?
El Real Madrid estudia sus opciones para el centro del campo y aún no sabe si pagará los 120 millones de libras pedidos. Fernández aguardará la evolución del mercado de fichajes. Si el club español no acepta la cifra, el mediocampista deberá reintegrarse al Chelsea, que se prepara para una temporada clave sin Champions League.