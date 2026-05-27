Enzo Fernández quiere marcharse. El centrocampista del Chelsea busca fichar este verano y ya contactó con el Real Madrid, pese a la elevada cifra de traspaso que piden los Blues

El vicecapitán de los Blues aún no renueva con el club londinense y valorará sus opciones. El jugador, de 25 años, se despidió de la afición tras la derrota ante el Sunderland el domingo, que cerró la temporada.

Fernández llegó del Benfica en enero de 2023 por 121 millones de euros, y el club quiere resolver su futuro cuanto antes para dar estabilidad a Xabi Alonso, quien asume el cargo tras una temporada caótica marcada por la salida de Enzo Maresca y un inesperado carrusel de técnicos: Callum MacFarlane, Liam Rosenior y, de nuevo, MacFarlane.