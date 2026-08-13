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Enzo Fernández marca la casilla que le falta al Manchester City, ya que un exdefensa del Chelsea admite que un fichaje con los Blues sería un «gran plus», incluso por 120 millones de libras esterlinas
El Chelsea ha fijado una fecha límite para cualquier oferta por Fernandez
El City ya se ha gastado 116 millones de libras (156 millones de dólares) en Elliot Anderson este verano, lo que le convirtió brevemente en el futbolista británico más caro de todos los tiempos. También está explorando un acuerdo por la sensación adolescente del Lille, Ayyoub Bouaddi, con la posibilidad de que allí también cambie de manos otra cantidad de nueve cifras.
Con su sala de máquinas recibiendo una importante mejora, mientras se especula con un regreso a España del ganador del Balón de Oro Rodri, ya sea al Barcelona o al Real Madrid, el Manchester City ha emergido como el principal favorito para alejar a la superestrella sudamericana Fernandez de Stamford Bridge.
Se ha afirmado que el Chelsea ha fijado el 14 de agosto como fecha límite para que se presente una oferta oficial y se mantengan conversaciones. El City debe actuar rápido si quiere incorporar a su plantilla a otro jugador con pedigrí de la Premier League.
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¿Tiene sentido para el City un fichaje de Fernández por 120 millones de libras?
Preguntado sobre si una operación tendría sentido para el Chelsea al entrar en la era posterior a Pep Guardiola, con Fernandez habiendo trabajado previamente con Maresca en el oeste de Londres, Hendry, en declaraciones concedidas por cortesía de Gambler Media, dijo a GOAL: «Sí, con lo que están intentando reemplazar sí tiene sentido, obviamente por el hecho de que ha llegado a la Premier y lo ha hecho realmente, realmente bien con el Chelsea, o ya sabes, en la medida en que valores lo que ha hecho el Chelsea. Sería una buena incorporación.
«La plantilla que está teniendo el City ahora también es bastante amplia, pero, de nuevo, todos los equipos que realmente compiten por los grandes títulos tienen plantillas enormes, con talento y calidad por todas partes.
«Va a ser caro, ¿no?, pero, de nuevo, hoy en día todo es caro porque ya no se mueve en decenas de millones, ahora se está entrando en cientos de millones y es una locura. Pero así ha ido este deporte desde hace un tiempo y va a seguir así hasta que, no sé, se recupere la regla de los tres o cuatro extranjeros. No lo sé, pensé en soltar esa porque eso ya existió antes. Pero creo que sería una buena incorporación para el City».
El Manchester City necesita a alguien que llene el vacío de De Bruyne
Fernandez podría ser considerado el tipo de jugador que le ha faltado al City desde que se marcharon jugadores como Kevin De Bruyne e Ilkay Gundogan, con alguien necesario para alcanzar dobles dígitos de goles desde una posición de centrocampista.
El exdefensa del City Hendry añadió: «Ha sido un problema, si soy realmente sincero, porque necesitas aportar goles desde la mayoría de las zonas del equipo.
«Con la excepción del grandullón de arriba, [Erling] Haaland y la cantidad de goles que marca, pero ha recibido muy buen suministro de ocasiones. Esa es otra incorporación que, si puede rendir, puede aportar 10 goles. Si puede alcanzar los dobles dígitos, entonces es una gran ventaja para el City».
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El Chelsea, reacio a desprenderse del campeón del mundo
Acordar las condiciones personales con Fernandez no será un problema, y todo apunta a que el incansable centrocampista de 25 años, que llegó al fútbol inglés procedente del Benfica en enero de 2023, verá mejorado el salario de 180.000 libras semanales que percibe en Stamford Bridge.
El Chelsea, con el nuevo técnico Xabi Alonso al mando, es, sin embargo, un vendedor reacio y no pondrá fácil que un activo tan valioso le sea arrebatado por un feroz rival de la Premier League.
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