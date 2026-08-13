El City ya se ha gastado 116 millones de libras (156 millones de dólares) en Elliot Anderson este verano, lo que le convirtió brevemente en el futbolista británico más caro de todos los tiempos. También está explorando un acuerdo por la sensación adolescente del Lille, Ayyoub Bouaddi, con la posibilidad de que allí también cambie de manos otra cantidad de nueve cifras.

Con su sala de máquinas recibiendo una importante mejora, mientras se especula con un regreso a España del ganador del Balón de Oro Rodri, ya sea al Barcelona o al Real Madrid, el Manchester City ha emergido como el principal favorito para alejar a la superestrella sudamericana Fernandez de Stamford Bridge.

Se ha afirmado que el Chelsea ha fijado el 14 de agosto como fecha límite para que se presente una oferta oficial y se mantengan conversaciones. El City debe actuar rápido si quiere incorporar a su plantilla a otro jugador con pedigrí de la Premier League.