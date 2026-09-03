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Enzo Fernández lanza un dardo BRUTAL al Chelsea tras completar su fichaje soñado por el Manchester City
Fernández hace una afirmación sobre los «grandes clubes»
Fernández ha cambiado oficialmente Stamford Bridge por el Etihad Stadium, y el centrocampista argentino no ha tardado en lanzar un dardo a su antiguo club. A pesar de haber ganado el Mundial de Clubes durante su etapa en el Chelsea, el jugador de 25 años sugirió que fichar por el Manchester City representa un salto importante en cuanto al tamaño y la ambición de la institución a la que ahora representa.
El ex del Benfica dejó claras sus motivaciones para forzar la operación, al decir a la web oficial del City: "Siempre soñé con estar en un club tan grande como el City.
"Agradezco la oportunidad. Es un momento muy emotivo para mí y para mi familia dar este paso con 25 años, en una carrera futbolística con la que siempre soñé.
"Estoy muy feliz de estar aquí, disfrutando de estas primeras horas que he pasado en el club. Ya puedo ver lo grande que es y vamos a disfrutar y a ganar muchas cosas juntos".
- AFP
Exigiendo triunfar en el Etihad
Aunque el Chelsea tuvo dificultades para mantener una candidatura consistente al título de la Premier League durante su etapa en Londres, Fernández no se hace ninguna ilusión sobre las exigencias en el Etihad. El centrocampista destacó la cultura ganadora en Manchester, en contraste con el periodo de transición que vivió en el Chelsea, donde el club no logró replicar el dominio nacional del City.
«El Manchester City tiene que ganar todos los trofeos por los que compite», añadió Fernández, dejando claras sus intenciones a sus nuevos compañeros. «En cada competición que disputamos, tenemos que competir y ganar, porque la historia de este club así lo exige.
«Sinceramente, desde el primer día creyeron en mí y me llamaron para decirme que querían que me uniera al club, no lo dudé ni un segundo. Es un club que ha ganado mucho en los últimos años. Es un club que está haciendo historia en el fútbol y, para mí, es un desafío enorme.
«Poder venir aquí, ayudar al club y seguir ganando cosas juntos, ese ha sido mi objetivo desde que me llamaron: venir a este club sabiendo que vamos a ganar muchos trofeos juntos».
Reencuentro con Maresca
Un factor clave en el traspaso fue la presencia de Enzo Maresca, que recientemente dejó el Chelsea para hacerse cargo del banquillo del Etihad. Fernández no tardó en reconocer el papel que desempeñó su exentrenador para facilitar la operación, en la que el City igualó el récord británico de traspasos, de 125 millones de libras, para hacerse con sus servicios tras un largo periodo de negociaciones.
Sobre el reencuentro, Fernández dijo: "Los dos teníamos muchas ganas de que sucediera, porque no fue fácil para mí estar hoy aquí. Pero sé que él también hizo un gran esfuerzo, hablando con el club, y le agradezco que lo hiciera. Fueron unos días largos, pero al final estoy aquí y estoy muy feliz de unirme a este club".
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La gran renovación del centro del campo del Manchester City
La llegada de Fernandez supone la pieza final de un asombroso proyecto de renovación del centro del campo de 326 millones de libras en el Manchester City. El gigante del Etihad se ha mostrado agresivo en el mercado, añadiendo una profundidad y una calidad significativas a su sala de máquinas tras las sonadas incorporaciones de Elliot Anderson por 116 millones de libras y Ayyoub Bouaddi por 85 millones de libras a principios de este mercado.
La disposición del City a gastar a lo grande refleja su determinación por mantenerse en la cima del fútbol europeo, mientras que, para Fernandez, representa el cumplimiento de una ambición profesional que sentía inalcanzable en Stamford Bridge. Añadió: "El equipo que está construyendo el City este año es increíble, y me hace muy feliz que vayan en esa dirección".
Mientras el argentino se adapta a su nuevo entorno, sus comentarios seguro que permanecerán en la mente de los aficionados del Chelsea que le vieron marcharse a un rival nacional.
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