Fernández ha cambiado oficialmente Stamford Bridge por el Etihad Stadium, y el centrocampista argentino no ha tardado en lanzar un dardo a su antiguo club. A pesar de haber ganado el Mundial de Clubes durante su etapa en el Chelsea, el jugador de 25 años sugirió que fichar por el Manchester City representa un salto importante en cuanto al tamaño y la ambición de la institución a la que ahora representa.

El ex del Benfica dejó claras sus motivaciones para forzar la operación, al decir a la web oficial del City: "Siempre soñé con estar en un club tan grande como el City.

"Agradezco la oportunidad. Es un momento muy emotivo para mí y para mi familia dar este paso con 25 años, en una carrera futbolística con la que siempre soñé.

"Estoy muy feliz de estar aquí, disfrutando de estas primeras horas que he pasado en el club. Ya puedo ver lo grande que es y vamos a disfrutar y a ganar muchas cosas juntos".



